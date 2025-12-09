全球極限體能鋼鐵賽中市將登場 參加者可抽機票

快訊

中央社／ 台中9日電

「2025全球極限體能鋼鐵大賽」將於台中市舉行，台中市長盧秀燕今天表示，除來自各國的體能選手外，一般民眾也可參加推廣組，參加者有機會抽中亞洲及歐洲來回機票。

「2025全球極限體能鋼鐵大賽」將於13、14日在台中市政府1樓廣場舉行。台中市政府今天在市政會議中通過這項比賽的補助款墊付案，其中運動部補助款新台幣165萬元、台中市政府配合款750萬元，承辦單位自籌733萬多元，合計1648萬多元。

盧秀燕會中表示，這項賽事是全台最大的體能大賽，有俄羅斯、日本、韓國、香港等多國世界級選手參賽，總獎金破百萬元。除了鋼鐵大賽外，為推廣大家從事健康運動，這次還有推廣組比賽，吸引約2000名業餘人士報名，其中不乏國內知名藝人及名人前來參加。

盧秀燕說，為推廣民眾從事健康運動，前來體驗的民眾就有機會參加抽獎，獎品包括航空公司提供的亞洲、歐洲不限航點的來回機票，歡迎大家一起來運動。

台中市運動局說明，13、14日正式登場的「全球極限體能鋼鐵大賽」將匯聚來自俄羅斯、日本、韓國、香港等多國世界級選手，與台灣好手展開高張力的「主場保衛戰」。

除了菁英組外，運動局表示，今年更推出強度親民的推廣組，吸引近2000人參賽，包含饒舌團體玖壹壹的洋蔥、桌球好手江宏傑、YouTuber「野球乾一杯」阿強等跨界參戰，使活動聲量持續升溫。

為迎戰這場國際賽事，市府特別於6日在台中火車站2樓平台舉辦「1日限定特訓」，由國內頂尖選手親自指導台中市消防局、警察局參賽者，當天訓練現場吸引大批民眾駐足圍觀，為即將到來的賽事掀起另一波高潮。

運動 盧秀燕

