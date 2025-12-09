快訊

台中德芳路一段拓寬「空轉7年」？ 盧秀燕：中央有意見

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市議員林德宇要求市府，展現決心，拓寬大里區德芳路一段，不要再延宕。圖／林德宇提供
台中市議員林德宇要求市府，展現決心，拓寬大里區德芳路一段，不要再延宕。圖／林德宇提供

台中市大里區德芳路一段拓寬工程遲遲未見進展，市議員林德宇今直言，該案自盧秀燕市長上任以來「空轉7年」，要求市府展現如同打通大智路、市政路般的決心，務必在任內完成大里最核心路段的改善，回應地方多年期待。

林德宇指出，盧市長兩次競選總部皆設在大里，但德芳路一段從中興路到光榮街的拓寬瓶頸始終未突破，民眾苦等多年。他質疑市府是否有具體進度與執行意志，抑或任期倒數一年就任其卡關至結束。

建設局長陳大田回應，該案已提報生活圈道路改善計畫，但今年遭內政部退回。主要原因包括該路段涉及大量拆遷，地方共識仍待凝聚；另光榮國中前方的優先施作段，中央也尚有意見，雙方仍在溝通。

對此，林德宇追問盧市長是否了解路段現況，並強調拆遷雖具挑戰，但市府應比照大智路、市政路打通的模式，以同樣的魄力推動。他表示，若補償或協調機制有爭議，市府更應積極介入，而非原地踏步。

盧秀燕表示，她對該路段「非常熟悉」，黃國榮副市長的督導區亦包含大里。最大困難確實在於拆遷戶數眾多、意見不一，因此才會規劃分標施工，不過中央目前有意見，市府會持續協調爭取。她也提到，德芳路從簡肇棟市長時期即因拆遷問題停滯至今。

林德宇強調，市府若能克服大智路、市政路的困境，就沒有理由在德芳路一段退縮。他要求市長在剩餘任期內給出明確進度，而非「拍拍屁股走人」。他也表示，將與在地議員李天生、張芬郁持續監督追蹤，督促市府展現行動力，讓大里最重要的交通瓶頸真正獲得改善。

