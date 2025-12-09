聽新聞
從檔案看見原民文化！沙鹿戶所拍瀑拉族文史應用奪金檔獎
台中市沙鹿區戶政事務所首創運用AI製作「鹿檔典藏‧話戶政」線上影片，並出版「沙轆Soa-lak原住民拍瀑拉族的故鄉」，參加國家發展委員會舉辦的第22屆「機關檔案管理金檔獎」，於全國183個參獎機關中脫穎而出，在六大評審項目中奪下4項優等。
沙鹿戶所主任彭增錠說，為深化民眾對戶政檔案的認識，戶所結合沙鹿在地原住民文化、歷史文獻與百年戶政沿革，去年特別策辦「鹿檔尋足跡·洞鑒古與今」世紀風華檔案展，並首度運用AI製作「鹿檔典藏‧話戶政」線上系列影片，同時出版「沙轆Soa-lak原住民拍瀑拉族的故鄉」等刊物，並串連台中市校園閱讀系統，透過多元且豐富的呈現方式，讓不同年齡層與族群輕鬆認識與理解戶政檔案的價值與應用。
民政局長吳世瑋表示，沙鹿戶所將珍貴文獻與地方團體傳承的文化習俗結合，深入探索沙鹿地區拍瀑拉族相關資料，展現檔案貼近生活、回應社會需求的價值。
吳世瑋說，感謝沙鹿戶所團隊在長達兩年多的參獎準備期間持續投入，不斷精進流程、完善典藏環境，從檔案中發掘新的故事與脈絡，讓戶政沿革與地方歷史以更鮮活的方式呈現在大眾眼前。
