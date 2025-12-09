台中購物節化身消費節慶 數位登錄系統上月獲美大獎

台中購物節近年獲得7項國際大獎肯定，今年陸續摘下國家產業創新獎、美國IAA泰坦創新大獎。中市經發局長張峯源認為，新冠疫情期間不僅未停辦，市長盧秀燕堅定推動，市府團隊開發出「不接觸」的線上兌獎等創新科技應用，大幅提升方便性，也摘下多項國際大獎。

台中購物節已邁入第7屆，以抽現金與最大獎千萬好宅出名，今年更針對外籍人士推出專屬1萬美金抽獎，首屆登錄金額25億元，到去年已增加到353億元，吸引不少縣市仿效。

台中購物節打造城市代表性消費節慶活動，今年6月獲得經濟部「國家產業創新獎」，11月因數位登錄系統，將大量消費數據，轉化為城市治理與產業發展參考，再獲美國IAA的泰坦創新大獎。

另外在2020、2023年，台中購物節兩度獲得有「ICT 奧運」之稱的WITSA（世界創新科技與服務聯盟）首獎，同年也獲亞太資通訊科技應用獎的數位轉型獎。

張峯源說，市長為台中拚經濟，以消費刺激帶動產業，中華經濟研究院的研究數據顯示，購物節產生的經濟效果，高於一般政府投資。

張峯源說，除台中市民參與，外縣市消費者登錄金額每年超過60億元以上的登錄成績，更邀請13國大使聯合行銷，以此為平台進行經貿交流，日本宮崎縣、泰國、馬紹爾和菲律賓都鼓勵外國朋友來台中消費。