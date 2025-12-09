聽新聞
參選中市議員 藍新秀湧現 白多區布局

聯合報／ 記者余采瀅黃寅／台中報導
國民黨台中市吳宗學、涂力旋、陳清崧和許育璿（由左至右）等年輕市代共組「新力F4」參選市議員。圖／吳宗學提供
國民黨台中市吳宗學、涂力旋、陳清崧和許育璿（由左至右）等年輕市代共組「新力F4」參選市議員。圖／吳宗學提供

國民黨主席鄭麗文前天赴台中與黨籍議員座談，多名議員反映，民進黨已提名立委何欣純投入市長選戰，民眾黨在多選區提前布局，藍營市長人選未明、議員提名辦法未公布，面對新人輩出、藍白競爭加劇，基層焦慮蔓延，選情提前白熱化。

據轉述，鄭麗文會中表示看好台中選情，強調「現任優先」原則，提名作業依各區情勢審慎評估後公布。會中另有議員主張，各選區不因席次增加而加碼提名人數，應採取「N+白」模式，以現任席次為基準，以降低分裂風險，仍待拍板。

2026台中市議員選舉國民黨新人湧現，加上民眾黨插旗意圖明顯，藍營面臨前所未有的內外夾擊。藍營有意參選北屯區的新人吳宗學、許育璿，與潭雅神區陳清崧、豐后區涂力旋，合組「新力F4」陣營，4人橫跨議員助理、黨部幹部與地方基層，新秀結盟爭取突圍。

其他新人也加速布局，曾任盧秀燕助理的顏建程表示「祝福」，他說會加速備戰腳步；曾任市黨部副主委、有意投入太平區的張書華，展現問政能量爭取曝光。

民眾黨正逐區進行議員提名作業，大里霧峰區現任議員江和樹、豐原后里區現任議員陳清龍妻子連小華已獲提名，西屯區、太平區也已有人選，北屯區目前有3、4人爭取出線，包含曾任盧團隊的吳皇昇等人，競爭最激烈。

