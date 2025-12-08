十大伴手禮票選報名起跑 歡迎民眾來台中吃美食買好禮

快訊

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
工策會今天特邀「2025第16屆台中市十大伴手禮」店家出席共襄盛舉。中市工策會提供
「2026第17屆台中市十大伴手禮」票選活動，即日起開放店家網路報名，至12月26日截止，8日舉辦報名起跑發布會，邀請在地優質伴手禮店家踴躍報名；台中市工商發展投資策進會將於明年1月10日至11日，於市政府前廣場舉辦現場票選及市集活動，歡迎民眾前來見證本屆百大好禮店家同場較勁，投票支持心目中的台中伴手禮代表。

工策會總幹事黃于珊表示，盧秀燕市長及市府團隊積極推行「慶典經濟」政策，「台中市十大伴手禮」票選活動由工策會辦理至今邁入第17屆，不僅是產業競賽，更是台中城市品牌的年度代表盛事。

獲得十大伴手禮及好禮標章的店家，皆能獲得極大行銷機會，將票選人氣轉化為實際消費動能，帶動業績成長；得獎商品亦在市府各局處支持下，成為各類國際交流場合及重大活動的指定贈禮，如國慶焰火璀璨台中禮盒、世界棒球經典賽貴賓伴手禮等，讓「台中之光」在國際舞臺上發光發熱，成功將本市優質品牌行銷海內外。

黃于珊指出，本屆活動以「在地創新、閃耀國際」為主題，鼓勵業者於「整體包裝設計」、「在地特色代表性」以及「產品價值及發展潛力」等評分項目中融入ESG概念與在地特色，採用環保包裝、在地原料及永續設計。

亦鼓勵青農、原民、客家文化、社會企業等多元團體參與，落實「越在地、越國際」精神，展現本市豐富的人文底蘊與創新實力，帶動地方經濟與觀光發展，打造具代表性的城市伴手禮品牌，並攜手業者共創「富市台中、新好經濟」。

工策會說明，全台規模最大、亞洲獎金最高的「2025全球極限體能鋼鐵大賽」，本周末於台中市政府1樓廣場盛大登場，將匯聚來自俄羅斯、日本、韓國、香港等多國世界級選手。為迎接國內外參賽選手及觀賽民眾，台中市好禮協會業者亦推出優惠活動，消費者至特約店家喊出「我愛好禮鋼鐵人」或「I love Taichung Gift Iron Man」口號，即可享優惠，邀請民眾於12月13、14日一同前往觀賽，感受台中城市運動的熱血能量。

工策會說，「台中市十大伴手禮」票選活動一路以來重視品牌誠信、產品品質與在地價值，期許得獎及參賽店家攜手工策會持續推廣台中優質產品，並維護「台中市十大伴手禮」獎項的品牌信譽。

此外，為鼓勵更多店家參與，本屆十大伴手禮首獎分為「糕餅烘焙組」與「特色文創組」兩組，各取總分最高前10名，合計20名；入圍百大好禮者將獲頒官方認證《好禮標章》，希望為店家帶來宣傳效益、提升品牌知名度。

工策會今天特邀「2025第16屆台中市十大伴手禮」店家出席共襄盛舉，包括阿鏡師手路菜、陳允寶泉、厚禮樹精緻藝術禮品、犁茶品記、愛之光Flair、木筆家、好頌流心巴斯克專門店、川咖啡、檸檬森林。

在地優質伴手禮店家請把握參賽機會，活動全程免報名費，只要符合「商業登記或公司登記設籍於台中市」即可報名，參選食品類廠商務必檢附「食品業者登錄字號」及「產品責任保險」，網路報名請至「台中市十大伴手禮」官網（https://www.top10gifts.com.tw/）。

「2026第17屆台中市十大伴手禮」票選活動，即日起開放店家網路報名。中市工策會提供
愛之光Flair視障咖啡師，甫於韓國國際手沖咖啡賽事斬獲金牌榮耀歸國。中市工策會提供
