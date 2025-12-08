台中十大伴手禮票選報名今起跑 江啟臣、楊瓊瓔同台力挺

台中市十大伴手禮票選活動今年邁入第17屆，今天舉辦報名起跑記者會，即日起至12月26日開放店家網路報名。台中市工策會邀請在地優質伴手禮店家踴躍報名，明年1月10日至11日將於台中市政府前廣場舉辦現場票選及市集活動；國民黨2026台中市長潛在參選人立法院副院長江啟臣、立委楊瓊瓔均到場力挺。

工策會總幹事黃于珊表示，台中市十大伴手禮票選活動不僅是產業競賽，更是台中城市品牌的年度代表盛事。獲得十大伴手禮及好禮標章的店家，皆能獲得極大行銷機會，將票選人氣轉化為實際消費動能，帶動業績成長，得獎商品在各局處支持下，也成為各類國際交流場合及重大活動的指定贈禮。

立法院副院長江啟臣今到場說，送禮首選「台中市十大伴手禮」，立法院接待外賓的禮品至少一半以上都是選購台中的優質品牌，深獲賓客好評，他也即將帶上台中伴手禮出訪新加坡，讓國際看見台中好禮。

立委楊瓊瓔說，糕餅業一年創造超過200億經濟產值，並持續進步創新，每年才誕生各式各樣具有特色的十大伴手禮，帶領產業潮流，期許2026年能再見證十大伴手禮再創高峰。

台中市糕餅公會理事長紀旭東說，有十大伴手禮光環的加持，公會在推廣台中的糕餅伴手禮到國際市場上更具競爭力。

工策會指出，本屆活動以「在地創新、閃耀國際」為主題，鼓勵業者在「整體包裝設計」、「在地特色代表性」及「產品價值及發展潛力」等評分項目中融入ESG概念與在地特色，採用環保包裝、在地原料及永續設計，也鼓勵青農、原民、客家文化、社會企業等多元團體參與，展現台中市豐富的人文底蘊與創新實力，帶動地方經濟與觀光發展。