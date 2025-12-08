斥資近5億！南投福崗路將西延1公里 2027年底完工

為完善南投市區外環道路系統，縣府向中央爭取近5億元，計畫將福崗路西延由南崗二路闢建銜接工業路，做為南崗工業區及嶺興路往返國3間的聯絡道，今天動土，預計2027年底完工，可望增進工商行車效率，降低塞車讓交通更加通暢。

縣府指出，國道3號南投交流道主要聯絡道路為信義街及福崗路，福崗路雖是通往南崗工業區及台3線南崗路的聯絡道，但要到南崗工業區仍得繞一大圈，為建構南投市完整的外環道路，計畫將福崗路自南崗二路向西延伸闢建至工業路。

縣府於前年4月向中央提報福崗路西延計畫，經地方說明會與協調，同年6月獲內政部核定以生活圈道路交通系統建設計畫支持，總經費為4億9628萬元，中央負擔3億7438萬元，縣府自籌1億2189萬元，今動土，預計2027年底完工。

縣長許淑華說，福崗路西延道路全長1.018公里，寬度30至35.44公尺，也將人行道及排水設施納入整體規畫，同步整治半山坑區域排水系統，串聯周邊人行道，未來排水溝設置於道路中央，道路內側則設置人行道及綠美化，供休閒通行之用。

工務處則表示，福崗路為國道3號南投交流道與台3甲線彰南路、台3線南崗路間的主要東西向聯絡道，全線西延完工後可串連國3，有效降低南崗路的交通壅塞，完成南崗工業區、旺來產業園區與國道3號間最後一哩路的交通聯絡系統。