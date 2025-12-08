台中購物節連獲國際7大獎肯定 張峯源歸功市長盧秀燕這些特質

快訊

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市經濟發展局長張峯源說，因為市長盧秀燕的堅定推動，購物節不受疫情影響，反而開發出線上兌獎的不接觸方式，並進而獲得國際大獎肯定。記者黃寅／攝影
台中購物節今年舉辦第7屆，已連獲7項國際大獎肯定。經濟發展局長張峯源認為，儘管這其間曾遇到新冠肺炎疫情等艱鉅考驗，但是在市長盧秀燕堅定推動下，不僅未因疫情而停辦，反而為了做到不接觸而開發出線上兌獎等科技應用，把購物節的方便性再大幅升級，進而連續獲得國際大獎的肯定。

張峯源說，盧市長推動購物節時令人印象深刻的地方有四個，第一，她非常執著地認為拚經濟、帶動台中消費，是她的職責所在，信念非常的堅定。第二，是她非常懂得以消費刺激經濟、帶動產業的經濟理論，不僅非常熟而且是身體力行的實踐者。從中華經濟研究院的研究數據顯示，因購物節產生的連帶經濟效果高於一般政府投資，非常傑出且卓越。

第三，盧市長非常重視基層店家，鼓勵夜市、商圈、市場店家提出優惠，成為「優惠店家」吸引民眾消費，進而讓生意更好。從優惠店家數去年從1萬家躍升為今年的2萬家，可見商家們認同購物節的確能帶動消費。

第四，是盧市長非常重視購物節的參與度，包括台中市民、外縣市和國際上的參與。除了台中市民在參與度和中獎數都非常踴躍且持續增加，外縣市和5都消費者每年也都有超過60億元以上的登錄成績。去年開始推動的國際參與，除了與13國大使聯合行銷之外，很多國家也都以購物節為平台，展開雙向的經貿交流。例如台中跟日本宮崎縣、泰國、馬紹爾和菲律賓等，他們都在購物節的平台上鼓勵外國朋友來台中消費，帶動台中市的經濟。

張峯源說，台中購物節從第一屆的25億元登錄金額，目前已成長至去年的353億元，規模大幅擴大。為了抗疫，以數位科技降低接觸，購物節2020年奪下有「ICT 奧運」之稱的 WITSA Global ICT Excellence Award首獎。2023年再因以具整合發票登錄、線上兌獎的傑出APP應用獲WITSA「傑出公眾合作服務獎」首獎。同年11月，也再獲亞太資通訊科技應用獎的數位轉型獎。

購物 經濟發展 台中市

