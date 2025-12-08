快訊

影／取代人力膠筏！台水第1艘智能採樣船 今啟航進駐南投鳥嘴潭

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
為監測草屯鳥嘴潭人工湖水質，並提升職安，台水引進第一艘智能化水質採樣船「台水1號」，守護民生用水安全。記者賴香珊／攝影
為監測草屯鳥嘴潭人工湖水質，並提升職安，台水引進第一艘智能化水質採樣船「台水1號」，守護民生用水安全。記者賴香珊／攝影

南投草屯鳥嘴潭人工湖今年啟用，台水明年底達成淨水場整場出水，每日供水量25萬公噸，支應彰化及草屯地區民生用水。為監測湖區水質，並提升職安，台水引進首艘智能化水質採樣船，「台水1號」今下水啟航，進駐湖區守護水質安全。

為穩定中部供水，減緩沿海地區地層下陷問題，行政院耗時10年打造鳥嘴潭人工湖，而其引取烏溪水源蓄存於6座湖區，總蓄水量約1450萬噸，每日供水量可達25萬噸，支應彰化及草屯民生用水，今年初竣工，同年7月開放民眾遊憩。

台水總經理李丁來表示，台水配合辦理鳥嘴潭人工湖下游自來水供水工程，新建淨水場及分送水設備，其中鳥嘴潭淨水場於今年底前進行半場進水試車，預估明年8月半場試運轉出水每日12.5萬公噸，同年底達成整場出水每日25萬公噸。

為精準監測鳥嘴潭人工湖區水質，並提升職業安全，台水委由成大教授林財富團隊、盤誠顧問公司合作研發「台水1號智能化水質採樣船」，今天下水啟航，未來將駐守在鳥嘴潭人工湖，並搭配水質行動檢驗車，有效提升水質監測管理效率。

李丁來說，過去水質採樣須仰賴膠筏，以人力前往取水口採集水體後，再送往實驗室檢驗；但船筏在水上作業又易遭風吹搖晃，危險性高，且人工行駛難精準定位採檢，便委由成大及民間業者合作研發打造台水的第一艘「智能化水質採樣船」。

成大永續環境實驗所長林財富表示，「台水1號」能監測水質參數、量測底床，針對不同深度做水體採樣，還有影像辨識能自動巡弋、避障、撈藻等，甚至能測量碳排，相關監測數據可即時回傳至雲端平台，為全天候無人化的智慧監控模式。

