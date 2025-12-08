彰化生熟廚餘分類有妙用 堆肥「彰化1號」取得肥料證開賣

快訊

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化田尾堆肥中心產出的堆肥申請肥料登記證，今年10月已通過，「彰化1號有機質肥料」正式成為合法有機肥料，並在田尾堆肥中心率先開賣。圖／彰化縣府環保局提供
彰化田尾堆肥中心產出的堆肥申請肥料登記證，今年10月已通過，「彰化1號有機質肥料」正式成為合法有機肥料，並在田尾堆肥中心率先開賣。圖／彰化縣府環保局提供

彰化田尾堆肥中心採取傳統發酵堆肥法，每月約可處理600公噸廚餘。回收的廚餘再利用，變成「有機堆肥土壤改良劑」，深受民眾歡迎，彰化縣環保局為了提升經濟循環效益，進一步申請肥料登記證，今年10月已通過，「彰化1號有機質肥料」正式成為合法有機肥料，並在田尾堆肥中心率先開賣。

中央已拍板禁止廚餘養豬，新北環保局也宣布明年起家戶廚餘無須再分生熟，民眾只需將瀝乾水分的生熟廚餘投入垃圾車的廚餘桶，不需再特別分類，後續由環保局統一轉化為有機肥料供市民申領使用。

不過，彰化縣府環保局認為，民眾的分類習慣養成不易，這幾年推動生熟廚餘分類的目的，主要是因為不同去化用途。環保局長江培根表示，田尾堆肥場生產的有機土壤改良劑，是回收的家戶菜葉、果皮等生廚餘，經破碎、脫水等處理程序製成堆肥，並在堆肥程序檢驗合格、氮磷鉀比例符合規定後，才得以申請通過肥料登記證，進行市場銷售。

彰化環保局推出的「彰化1號有機質肥料」進到肥料市場競爭挑戰大，定價每公斤5元，價格便宜。環保局指出，廢棄物資源化產品先天較弱勢，但仍希望民眾能站在環境永續的立場響應。目前提供大包裝20公斤，銷售給農民、園藝場居多；未來也預計推出小包裝給家戶使用，以有效提升土壤肥力。

