垃圾車減列7千萬預算挨轟漠視隊員性命 盧秀燕：車齡六都第二年輕

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中市環保局垃圾車汰舊換新計畫明年減列7560萬元，民進黨市議員李天生批評「有錢辦購物節，沒錢採購垃圾車」，無視清潔隊員安全。圖／李天生提供
台中市環保局垃圾車汰舊換新計畫明年減列7560萬元，民進黨市議員李天生批評「有錢辦購物節，沒錢採購垃圾車」，無視清潔隊員安全。圖／李天生提供

台中市共574輛垃圾車，市府減列明年7560萬元汰舊換新預算，民進黨市議員痛批「有錢辦購物節，沒錢採購垃圾車」，無視清潔隊員安全。台中市長盧秀燕表示，台中逐年編列經費汰舊換垃圾車，目前台中垃圾車車齡是六都第二年輕。

台中市車齡超過10年垃圾車高達2成，明年汰換預算卻減編7560萬。民進黨市議員李天生、蕭隆澤痛批，垃圾車每天到處跑，折損率偏高，盧市長上任7年來沒有增加垃圾車汰舊換新的預算，任期最後1年還減砍預算，「有錢辦購物節、沒錢採購垃圾車」，根本不重視清潔隊員性命。

民進黨市議員陳雅惠、陳淑華批評，基層清潔隊員每天冒險執勤，卻仍使用老舊車輛，事故風險高，要求環保局提出明確汰換時程、強化車況檢修、加裝安全設備，並落實教育訓練，不能讓隊員用生命維持市容，呼籲市府優先保障基層安全。

盧秀燕表示，台中逐年編列經費汰舊換新垃圾車，感謝議會支持，前兩年是高峰期，目前台中垃圾車車齡是六都第二年輕，未來將視需求採購調整。

環保局長吳盛忠指出，垃圾車使用年限15年，台中市垃圾車目前平均車齡9.7年，另垃圾車預算在環保基金有多編列，可處理清潔車輛各項問題。

台中市環保局長吳盛忠。記者余采瀅／攝影
台中市環保局長吳盛忠。記者余采瀅／攝影

垃圾車 台中市 環保局長 盧秀燕

