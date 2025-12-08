台中麗寶樂園渡假區300秒煙火秀 璀璨迎新年
麗寶樂園渡假區舉辦「2026包你發麗寶跨年演唱會」，由多組藝人打造最星光熠熠的跨年舞台，影歌雙棲藝人王識賢、金曲歌后魏如萱、創作歌手許含光，300秒煙火秀璀璨迎新年。
麗寶樂園渡假區今天發布新聞稿，「2026包你發麗寶跨年演唱會」由多組藝人共同打造最星光熠熠的跨年舞台。除演唱會音浪洗禮，還結合麗寶樂園渡假區獨有一站式優勢，玩樂園、逛OUTLET、吃美食、看演唱會一站全滿足。
今年煙火秀以「馳夢之境 Dream Riders」為主題，隨著摩天輪燈光啟動後高空綻放，煙火在夜空中劃出宛如光之駿馬奔馳般的絢麗軌跡；金銀流星垂落、螺旋火束升騰，光影交錯、層次豐富，在倒數聲中，迎接2026年。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言