蜂蜜界「黃金標準」學起來！彰化縣府團隊國際取經升級彰化優鮮

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化縣訪參訪團也前往紐西蘭奇異果園，親眼見識紐西蘭如何運用行銷策略，把國家農產品牌推向全球。圖／彰化縣府提供
彰化縣訪參訪團也前往紐西蘭奇異果園，親眼見識紐西蘭如何運用行銷策略，把國家農產品牌推向全球。圖／彰化縣府提供

彰化縣近年積極推廣蜂蜜產業，不僅每年舉辦蜂蜜評鑑，提升品質與品牌，也持續尋找行銷創新，彰化縣長王惠美12月8日帶領農會總幹事等農業團隊重要領袖，遠赴紐西蘭，展開蜂蜜工廠與奇異果園的「國際取經之旅」，藉由經驗借鏡帶動彰化農產行銷更加提升。

參訪團今天到紐西蘭知名蜂蜜品牌BeeNZ honey工廠，從蜂巢採集到罐裝生產線，每個細節都精準掌握，從水分、風味到純度的檢測無一疏漏。

其中UMF™（Unique Mānuka Factor，獨特麥盧卡因子）國際分級制度透過檢測蜂蜜中的甲基乙二醛(MGO)與獨麥素(Leptosperin)濃度，消費者一眼就能辨識品質，堪稱蜂蜜界的「黃金標準」。王惠美表示，這套制度值得彰化借鏡，未來在品質標章、檢驗制度與市場透明度上，也能有所提升。

參訪團也前往奇異果園，親眼見識紐西蘭如何運用行銷策略，把國家農產品牌推向全球。王惠美說，彰化擁有蜂蜜、芭樂、葡萄、火龍果與洋香瓜等多樣農特產，品質逐年提升，但在國際品牌形塑與市場拓展上仍有空間。」

王惠美也說，透過這次取經，希望將紐西蘭的管理精神、品質控管與品牌策略引入彰化，讓農產品不只好吃，也能「賣得出去、走得出去」，打造更具國際競爭力的「彰化優鮮」品牌。

彰化縣長王惠美帶領農會總幹事等農業團隊重要領袖，遠赴紐西蘭，展開蜂蜜工廠與奇異果園的「國際取經之旅」。圖／彰化縣府提供
彰化縣長王惠美帶領農會總幹事等農業團隊重要領袖，遠赴紐西蘭，展開蜂蜜工廠與奇異果園的「國際取經之旅」。圖／彰化縣府提供
彰化縣府參訪團今天到紐西蘭知名蜂蜜品牌BeeNZ honey工廠參訪。圖／彰化縣府提供
彰化縣府參訪團今天到紐西蘭知名蜂蜜品牌BeeNZ honey工廠參訪。圖／彰化縣府提供

蜂蜜 品牌 彰化 紐西蘭 王惠美

