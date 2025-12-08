彰化黑水虻去化廚餘擴點民代反彈 環保局：封閉貨櫃、不進住宅區

中央宣布禁用廚餘養豬後，黑水虻成為熱門的廚餘去化方式。彰化縣和美鎮現有黑水虻設施每天約可處理4噸廚餘，縣府環保局計畫擴大到彰化市、二林鎮。不過近期鹿港、北斗兩處民間黑水虻場因臭味問題遭居民抗議，已有議員反對擴大推動。

縣府環保局表示，公部門設置的黑水虻場均選在非住宅密集區，採封閉式貨櫃作業，盡量避免味道外散。目前在田尾清潔隊試驗不同生熟廚餘配比「黑水虻大軍」的處理效率，未來將以模組化方式快速推廣到其他鄉鎮。

彰化縣每月產生約1200噸生熟廚餘，和美現有兩座4呎貨櫃養黑水虻，每月可處理約200噸。環保局估算，只要擴大到幾個鄉鎮，就能就近處理大部分廚餘，目前員林還在評估適合位址，鹿港則尚在考慮中。

但縣議員李浩誠日前在議會三讀會中直接表態反對，怒嗆「廚餘要倒就倒在縣政府，不要選在我北斗選區」，對黑水虻場反彈。

彰化縣府環保局長江培根指出，鹿港、北斗民間黑水虻場址鄰近住宅，加上處理方式不佳才會引發反彈。公部門堆動的將由環保局主導，以借場地提供設施給各公所，作業都在封閉式貨櫃進行，廚餘倒入密閉桶槽後破碎、脫水，臭味大多只出現在載運與翻桶的短暫過程，且場址選在人口較少處，可減少擾民。

江培根表示，過去廚餘養豬成本低，如今廚餘必須付費處理，市場形成後處理費用勢必調整，也能提高業者改善防治設備的動力。

彰化過去在鹿港、田中鎮公所清潔隊都曾養黑水虻，成效不錯卻因人事異動而中斷。江培根說，目前將黑水虻去化廚餘定位為「過渡期」，初期仍需購買幼蟲，但受溫度與環境影響，育成率與去化效率有變數，未來仍會搭配堆肥。

為確保穩定運作，環保局將採標案模式建立固定人力養黑水虻，若清潔隊願意投入人力，環保局會補貼垃圾處理費，盡量讓黑水虻去化機制得以延續。