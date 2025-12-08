超商和柑仔店做保育 「阿嬌姨的店」和大梨山地區3間超商新功能

快訊

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中大甲溪沿線谷關地區松鶴部落里山商店「阿嬌姨的店」，及大梨山地區3間超商，從「保育柑仔店」概念出發，發展出升級版的「保育柑仔店Plus」在地服務。圖／林業及自然保育署台中分署提供
林業及自然保育署台中分署為了兼顧原住民狩獵文化與山村居民防治獸害需求，降低非目標物種遭誤捕的風險，與台中大甲溪沿線谷關地區松鶴部落里山商店「阿嬌姨的店」，及大梨山地區3間超商合作，從「保育柑仔店」概念出發，發展出升級版的「保育柑仔店Plus」在地服務。

這4家店設置改良式獵具兌換據點、更新林業保育署保育資訊，更透過LINE群組讓民眾隨時預約獵具交換功能，搭配專人到府服務，打造全方位的山林共好行動基地。

「阿嬌姨的店」位於台中和平松鶴部落內，長期與林業保育署台中分署維持良好合作，為該分署輔導「台中里山商店」之一。協助販售該分署輔導的友善農產品外，阿嬌姨也常參與社區保育行動，協助野生動物救傷通報，此次率先與該分署合作成為「保育柑仔店」，讓部落居民持舊獵具在此免費換領改良式獵具，並領取100元購物金兌換店內等值商品。

考量梨山地區特殊的地理條件與生活特性，林業保育署台中分署提出「保育柑仔店Plus」升級版服務，與環山部落7-11、梨山地區7-11及全家等3家超商合作，在店內張貼改良式獵具推廣海報，民眾只需掃描海報上QR Code加入「梨熊有心」LINE群組，透過LINE群組就能預約兌換改良式獵具，由專人到府服務，並可獲得便利商店咖啡兌換券1張。

為回應當地眾多外籍移工的多元文化需求，該分署也設計多國語言宣導小卡，由店員在結帳時協助發放，提醒移工在台灣野生動物不能隨意獵捕。

台中大甲溪沿線谷關地區松鶴部落里山商店「阿嬌姨的店」，及大梨山地區3間超商，從「保育柑仔店」概念出發，發展出升級版的「保育柑仔店Plus」在地服務。圖／林業及自然保育署台中分署提供
台中大甲溪沿線谷關地區松鶴部落里山商店「阿嬌姨的店」，及大梨山地區3間超商，從「保育柑仔店」概念出發，發展出升級版的「保育柑仔店Plus」在地服務，設置改良式獵具兌換據點。圖／林業及自然保育署台中分署提供
