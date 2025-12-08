內政部補助3.7億元完善地方路網 南投福崗路西延開工

內政部國土管理署總工程司游源順8日出席南投市福崗路西延道路新建工程動土典禮。內政部國土管理署表示，本案是民眾非常期待的道路建設，總工程經費4.96億元，由中央生活圈計畫補助南投縣政府逾3.7億元，未來福崗路西延後，將成為民眾往返南崗工業區、八卦山國家風景區、旺來園區及國3南投交流道間的重要聯絡道路之一，可改善目前市區車流壅塞狀況，也能促進當地整體觀光產業發展。

內政部國土管理署指出，福崗路西延道路工程全長約1公里，工程範圍西起工業路，東迄南崗二路與福崗路路口，規劃雙向4車道，路面寬度30至35公尺，設有人行道，道路將延續目前福崗路阿勃勒花廊景觀美學，廣植喬木等植物，成為當地吸睛亮點之一。

內政部國土管理署說明，這次工程也將設置共同管溝、使用再生瀝青、LED路燈等節能減碳設計，並納入都市排水防災功能，一併改建2處橋梁箱涵、整治半山坑排水渠道，以及設置6座滯洪池，將能有效補注地下水涵養，減低排水系統負擔，提高水資源利用率。

內政部國土管理署最後表示，內政部非常重視南投境內道路改善與人行環境品質的提升，近年持續透過生活圈道路系統、提升道路品質2.0、永續提升人行安全、校園周邊暨行車安全道路改善及均衡城鄉村里道路改善等計畫，補助南投逾23.82億餘元，未來中央會攜手地方繼續合作，推動危險瓶頸路段、路口及防災動線等多項道路改善工程與措施，解決在地既存交通問題，建構舒適合宜的公共通行空間，守護民眾安全。

今日出席貴賓，包括南投縣長許淑華及副縣長王瑞德、南投市長張嘉哲、立委羅美玲、內政部國土管理署總工程司游源順及中部都市基礎工程分署長陳俊雄，及地方民意代表等共同參與。