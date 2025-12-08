快訊

台中毒蟲闖泳池對孩童扣扳機 綠議員批蓋牌、藍替警察發聲

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中市長盧秀燕。記者余采瀅／攝影
台中市長盧秀燕。記者余采瀅／攝影

台中市陳姓男子今年10月吸毒後闖入西屯某間兒童泳池，對教練與2名兒童扣動手槍扳機，幸未擊發，警方到場逮捕陳男，檢方日前依殺人未遂罪嫌起訴，遭綠營議員批評，市府當下發布新聞隻字未提歹徒扣動扳機，是掩蓋事實；藍營議員則替警察發聲。台中市長盧秀燕表示，警方有發布新聞，媒體也有掌握，考量兒少保護有斟酌發布內容。

台中市議會今天聯席審查警消環衛與都發建設水利相關預算。國民黨市議員劉士州表示，有媒體指泳池持槍事件被「蓋牌」，很多警察很辛苦也很認真，他不能認同。

盧秀燕表示，感謝議員替警察發聲，台中警察推出全國最精良部隊，且絕大部分的警察都守法守紀，泳池事件隔天也發布新聞稿，有11家媒體報導，媒體當時有掌握新聞，且都有發布，但考量兒少相關法令而斟酌發布內容。

民進黨市議員陳淑華痛批，市府當天發布的新聞，僅提及歹徒離開泳池後，到停車場敲碎車輛擋風玻璃與吸毒，完全沒說歹徒對教練與孩童扣動扳機，直到檢方起訴才曝光此事。基層員警很辛苦，不會蓋牌，會蓋牌的市府高層，現在卻把責任推給基層員警與媒體，盧市長治安無能，難怪台中市長參選人何欣純會講「身體坐在市長室，心裡遙想著總統府」，要求盧市府認真工作，不要模糊焦點。

國民黨市議員劉士州則詢問盧秀燕「國慶日晚上有再加班嗎？」盧秀燕回說「應該沒有」。劉士州指出，身為政黨的市長候選人講話要慎重，汙衊市長令人不齒，市長委屈了。

至於當時的新聞稿未提及歹徒扣動扳機，警察局長吳敬田解釋，2名受害孩童分別是6歲、7歲，警方基於保護兒童隱私原則，並未在新聞稿揭露，但是都有告訴孩童家長，盡量不讓當事人家長擔心。

