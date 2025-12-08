快訊

遭傳已與宥勝離婚 慈惠曝搬家心境：老天安排最圓滿的結束

早期胰臟癌最易忽視1警訊 醫師示警症狀變明顯時多已進入晚期

簡立峰專欄／太空資料中心不是空想 台灣的機遇與風險

王惠美率團訪紐西蘭蜂蜜工廠 學習品牌行銷經驗

中央社／ 彰化8日電

彰化縣長王惠美率領各鄉鎮農會總幹事，前往紐西蘭參訪蜂蜜工廠與奇異果園；王惠美指出，藉參訪了解紐西蘭如何從產地、到行銷端層層把關，並思考將其核心精神導入彰化農產品

彰化縣政府今天發布新聞，為提升彰縣農特產品競爭力、拓展國際視野，王惠美率領縣內各鄉鎮農會總幹事前往紐西蘭當地蜂蜜工廠與奇異果園考察，首站前往紐西蘭指標性蜂蜜工廠BeeNZ honey，從蜂巢到罐裝完整認識世界級蜂蜜的生產標準。

縣府指出，團員們參訪工廠時經由解說了解蜂巢採集之後，透過儀器檢測水分、風味及純度，也參訪工廠生產線，一窺蜂蜜過濾、沉澱、熱處理、均質化到最終罐裝流程，也制定分級制度，為消費者建立明確可靠的品質指標，彰化縣也藉此機會思考未來在品質標章、檢驗制度與市場透明度上的提升空間。

此外，參訪團也前往奇異果園，深入了解紐西蘭如何以行銷策略成功打造國家級農產品牌，藉由經驗借鏡，帶動彰化農產行銷更加提升。

王惠美表示，紐西蘭憑藉完善的品質控管、清楚的分級標準與一致性的國家品牌力量，讓農產品以高價值行銷全球，未來也將持續推動農特產品產業升級、串聯農民與企業合作、加強品質標章推廣，整合縣內各類農特產品，打造更具國際競爭力的「彰化優鮮」品牌。

紐西蘭 蜂蜜 王惠美 農產品

延伸閱讀

國民黨彰化縣長布局未明朗 鄭麗文：已啟動人選徵詢、協調

彰化南郭路舊官舍斥資5千萬修繕 將融合新舊 打造藝術推廣平台

彰化社造博覽會登場 魅力社區小旅行開放報名

彰化青年創業嘉年華園遊券金額加倍送 明天還有別錯過

相關新聞

影／海中聖誕樹現身台中海洋館 大旋鰓蟲能屈能伸

聖誕節將近，台中海洋館即日起推出「海洋冰雪聖誕」，館內展示擁有「海中迷你聖誕樹」美名的大旋鰓蟲外，更將浪漫的水母區打造成...

台中大里立仁路人行道狹窄難行 國土署允1年內改善完成

台中市大里區的立元路是重要交通走廊，但車輛多，人行道卻狹窄。鑑於台74線新設的北出匝道即將完成，民眾黨籍市議員江和樹等地...

星期評論／台中檢傷收費未落實 恐助長救護車濫用

過去曾傳民眾將救護車當免費計程車的案例，台中市消防局去年通過救護車分級檢傷收費機制，但卻被審計部發現，去年一年14萬件救...

中市國民黨黨慶 新世代議員參選人合體亮相

國民黨台中市黨部今舉行黨慶，包括北屯區議員參選人吳宗學、許育璿、顏建程、潭雅神區議員參選人陳清崧以及豐后區議員參選人涂力...

角逐台中市長寶座 江啟臣、楊瓊瓔台中黨慶同台零互動

台中市長2026選戰預熱，藍營潛在參選人立法院副院長江啟臣、立法委員楊瓊瓔，今天同框出席國民黨台中市黨部舉行黨慶暨新任主...

啦啦隊女神李多慧要來了 彰化永靖謝平安家年華眾星雲集

彰化縣永靖鄉「謝平安家年華」活動 12 月 13、14 日將在永靖街與成美文化園二大會場登場，除了有神尊遶境祈福、千人搓...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。