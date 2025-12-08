快訊

台中大里立仁路人行道狹窄難行 國土署允1年內改善完成

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市立委麥玉珍（右二）和內政部國土署官員實地勘查大里立仁路。圖／江和樹提供
台中市立委麥玉珍（右二）和內政部國土署官員實地勘查大里立仁路。圖／江和樹提供

台中市大里區的立元路是重要交通走廊，但車輛多，人行道卻狹窄。鑑於台74線新設的北出匝道即將完成，民眾黨籍市議員江和樹等地方人士透過立委麥玉珍向中央爭取改善，內政部國土管理署今實地勘查後，同意予以改善，約1年可完成。

江和樹說，立元路連接立善橋與立仁橋，附近學校有立新國小、立新國中，台74線新設的北出匝道未來也將在立善橋北端銜接甲堤南路，以通往至十九甲及太平地區，人車必然增多，但有一則人行道僅利用堤防的狹窄斷面通行，住家側還有部分未設人行道，還有電箱、路燈、植栽等影響交通，實在太不安全。

麥玉珍說，感謝國土管理署已同意予以改善，期待立元路能藉由改善人行道設施、道路平整度，與其周邊社區相互結合，成為邁向國際城市的典範。

內政部國土管理署將改善台中市大里立仁路人行道狹窄現況。圖／江和樹提供
台中市大里區的立元路人行道狹窄，民眾黨籍市議員江和樹（左二）透過立委麥玉珍（右）向中央爭取改善。圖／江和樹提供
內政部國土管理署將改善台中市大里立仁路人行道狹窄現況。圖／江和樹提供
