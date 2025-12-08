台中大里立仁路人行道狹窄難行 國土署允1年內改善完成

台中市大里區的立元路是重要交通走廊，但車輛多，人行道卻狹窄。鑑於台74線新設的北出匝道即將完成，民眾黨籍市議員江和樹等地方人士透過立委麥玉珍向中央爭取改善，內政部國土管理署今實地勘查後，同意予以改善，約1年可完成。

江和樹說，立元路連接立善橋與立仁橋，附近學校有立新國小、立新國中，台74線新設的北出匝道未來也將在立善橋北端銜接甲堤南路，以通往至十九甲及太平地區，人車必然增多，但有一則人行道僅利用堤防的狹窄斷面通行，住家側還有部分未設人行道，還有電箱、路燈、植栽等影響交通，實在太不安全。