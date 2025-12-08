聽新聞
0:00 / 0:00
台中大里立仁路人行道狹窄難行 國土署允1年內改善完成
台中市大里區的立元路是重要交通走廊，但車輛多，人行道卻狹窄。鑑於台74線新設的北出匝道即將完成，民眾黨籍市議員江和樹等地方人士透過立委麥玉珍向中央爭取改善，內政部國土管理署今實地勘查後，同意予以改善，約1年可完成。
江和樹說，立元路連接立善橋與立仁橋，附近學校有立新國小、立新國中，台74線新設的北出匝道未來也將在立善橋北端銜接甲堤南路，以通往至十九甲及太平地區，人車必然增多，但有一則人行道僅利用堤防的狹窄斷面通行，住家側還有部分未設人行道，還有電箱、路燈、植栽等影響交通，實在太不安全。
麥玉珍說，感謝國土管理署已同意予以改善，期待立元路能藉由改善人行道設施、道路平整度，與其周邊社區相互結合，成為邁向國際城市的典範。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言