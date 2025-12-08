影／海中聖誕樹現身台中海洋館 大旋鰓蟲能屈能伸
聖誕節將近，台中海洋館即日起推出「海洋冰雪聖誕」，館內展示擁有「海中迷你聖誕樹」美名的大旋鰓蟲外，更將浪漫的水母區打造成如冰雪奇緣中的冰雪宮殿，讓遊客在夢幻的冰藍光影中，感受獨特、繽紛的海洋聖誕氣氛。
海中聖誕樹現身台中海洋館，台中海洋館表示，「大旋鰓蟲」因其鮮豔的鰓冠展開時，猶如一棵棵微小、色彩斑斕的聖誕樹立於礁石上，又被潛水愛好者稱為聖誕樹管蟲。牠們的鰓冠，也是用來呼吸和濾食的器官，猶如兩棵螺旋狀展開的聖誕樹，色彩極為豐富，從豔紅、亮黃到寶藍色都有。
當牠們感到受到驚嚇時，會瞬間將整個鰓冠迅速收回堅硬的鈣質棲管中，猶如變魔術般消失，展現出可愛又靈敏的一面 。除海中聖誕樹外，還有自帶聖誕節標準配色的「模里西斯鞭腕蝦」，又名白襪蝦，大紅體色加上點點雪花，配上像是穿上白襪子的足部，也像掛在聖誕樹上的紅白聖誕襪。
受歡迎的水母區也將全面升級，從外側向中心層層堆疊的冰裂紋美景，猶如走進冰雪童話世界。12月19日到26日，聖誕老人也將快閃台中海洋館的黑潮之海。
12月底適逢五月天成軍25周年巡迴演唱會在台中洲際棒球場開唱，台中海洋館推出「五迷專屬線上優惠」！五迷們憑五月天「回到那一天」演唱會台中場次的購票憑證，至台中海洋館官方網站購買12月25日到明年1月6日入館參觀的全票，可享有450元優惠價，原票價500元。
