快訊

遭傳已與宥勝離婚 慈惠曝搬家心境：老天安排最圓滿的結束

早期胰臟癌最易忽視1警訊 醫師示警症狀變明顯時多已進入晚期

簡立峰專欄／太空資料中心不是空想 台灣的機遇與風險

影／海中聖誕樹現身台中海洋館 大旋鰓蟲能屈能伸

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中海洋館內「大旋鰓蟲」，鮮豔的鰓冠展開時，猶如一棵棵微小、色彩斑斕的聖誕樹立於礁石上，又被稱為聖誕樹管蟲，此為黑白色。圖／台中海洋館提供
台中海洋館內「大旋鰓蟲」，鮮豔的鰓冠展開時，猶如一棵棵微小、色彩斑斕的聖誕樹立於礁石上，又被稱為聖誕樹管蟲，此為黑白色。圖／台中海洋館提供

聖誕節將近，台中海洋館即日起推出「海洋冰雪聖誕」，館內展示擁有「海中迷你聖誕樹」美名的大旋鰓蟲外，更將浪漫的水母區打造成如冰雪奇緣中的冰雪宮殿，讓遊客在夢幻的冰藍光影中，感受獨特、繽紛的海洋聖誕氣氛。

海中聖誕樹現身台中海洋館，台中海洋館表示，「大旋鰓蟲」因其鮮豔的鰓冠展開時，猶如一棵棵微小、色彩斑斕的聖誕樹立於礁石上，又被潛水愛好者稱為聖誕樹管蟲。牠們的鰓冠，也是用來呼吸和濾食的器官，猶如兩棵螺旋狀展開的聖誕樹，色彩極為豐富，從豔紅、亮黃到寶藍色都有。

當牠們感到受到驚嚇時，會瞬間將整個鰓冠迅速收回堅硬的鈣質棲管中，猶如變魔術般消失，展現出可愛又靈敏的一面 。除海中聖誕樹外，還有自帶聖誕節標準配色的「模里西斯鞭腕蝦」，又名白襪蝦，大紅體色加上點點雪花，配上像是穿上白襪子的足部，也像掛在聖誕樹上的紅白聖誕襪。

受歡迎的水母區也將全面升級，從外側向中心層層堆疊的冰裂紋美景，猶如走進冰雪童話世界。12月19日到26日，聖誕老人也將快閃台中海洋館的黑潮之海。

12月底適逢五月天成軍25周年巡迴演唱會在台中洲際棒球場開唱，台中海洋館推出「五迷專屬線上優惠」！五迷們憑五月天「回到那一天」演唱會台中場次的購票憑證，至台中海洋館官方網站購買12月25日到明年1月6日入館參觀的全票，可享有450元優惠價，原票價500元。

台中海洋館水母區打造成有如冰雪奇緣中的冰雪宮殿。圖／台中海洋館提供
台中海洋館水母區打造成有如冰雪奇緣中的冰雪宮殿。圖／台中海洋館提供
台中海洋館內「大旋鰓蟲」，鮮豔的鰓冠展開時，猶如一棵棵微小、色彩斑斕的聖誕樹立於礁石上，又被稱為聖誕樹管蟲。圖／台中海洋館提供
台中海洋館內「大旋鰓蟲」，鮮豔的鰓冠展開時，猶如一棵棵微小、色彩斑斕的聖誕樹立於礁石上，又被稱為聖誕樹管蟲。圖／台中海洋館提供

台中海洋館 聖誕樹 聖誕節 水母 光影 票價

延伸閱讀

蓋婭莊園「免費入園」來了！12月「3地區限定」免門票 不只城堡光雕秀 聖誕季「火雞Buffet、狂歡市集」精彩活動1次看

台中免費景點必收！ 審計新村浪漫粉色「foodpanda聖誕樹」超夢幻 熊貓聖誕老人、薑餅屋全都能拍

淡江中學南洋杉點燈 成全台最高活聖誕樹！58年校園記憶重現

「13.5米高聖誕樹」南紡購物中心登場！POP MART六大角色現身、聖誕夜限定2天加碼飄雪秀

相關新聞

影／海中聖誕樹現身台中海洋館 大旋鰓蟲能屈能伸

聖誕節將近，台中海洋館即日起推出「海洋冰雪聖誕」，館內展示擁有「海中迷你聖誕樹」美名的大旋鰓蟲外，更將浪漫的水母區打造成...

台中大里立仁路人行道狹窄難行 國土署允1年內改善完成

台中市大里區的立元路是重要交通走廊，但車輛多，人行道卻狹窄。鑑於台74線新設的北出匝道即將完成，民眾黨籍市議員江和樹等地...

星期評論／台中檢傷收費未落實 恐助長救護車濫用

過去曾傳民眾將救護車當免費計程車的案例，台中市消防局去年通過救護車分級檢傷收費機制，但卻被審計部發現，去年一年14萬件救...

中市國民黨黨慶 新世代議員參選人合體亮相

國民黨台中市黨部今舉行黨慶，包括北屯區議員參選人吳宗學、許育璿、顏建程、潭雅神區議員參選人陳清崧以及豐后區議員參選人涂力...

角逐台中市長寶座 江啟臣、楊瓊瓔台中黨慶同台零互動

台中市長2026選戰預熱，藍營潛在參選人立法院副院長江啟臣、立法委員楊瓊瓔，今天同框出席國民黨台中市黨部舉行黨慶暨新任主...

啦啦隊女神李多慧要來了 彰化永靖謝平安家年華眾星雲集

彰化縣永靖鄉「謝平安家年華」活動 12 月 13、14 日將在永靖街與成美文化園二大會場登場，除了有神尊遶境祈福、千人搓...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。