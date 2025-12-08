星期評論／台中檢傷收費未落實 恐助長救護車濫用

過去曾傳民眾將救護車當免費計程車的案例，台中市消防局去年通過救護車分級檢傷收費機制，但卻被審計部發現，去年一年14萬件救護案件中，有近三成未落實檢傷，另外還有3000件依規定需要向民眾收費，只有約3％開立收費「告知單」，未落實收費，若消防局的檢傷收費機制徒具外皮，易讓民眾產生「反正叫錯也不會收錢」錯覺，助長公共資源的浪費。

台中市消防局為避免民眾不當使用救護車的寶貴資源，在2022年間，率全國之先，推動到院前五級檢傷制度及收費方式，去年2月1日實施，檢傷制度分為五級，分別是需要「第一級立即處理」、「第二級10分鐘內處理」、「第三級30分鐘內處理」、「第四級60分鐘內處理」、「第五級120分鐘內處理」。

其中若檢傷為第四、第五級，依法救護人員需向民眾收費，依照法規，救護車基本額為600元，每位救護員時薪以500元計算，每趟兩名，就近送醫收費每趟至少1600元，若送醫超過5公里，里程費另計。

審計部在今年七月發布的總決算審核報告發現，台中市消防局在去年2月至12月共有14萬件的救護案件，但有28.75％案件，未填寫到院前五級檢傷分類紀錄，另外有3139件經醫護人員檢傷後，分類為第四、第五級案件，依規定需收費，但消防局僅針對其中2.61％開立告知單，也未落實收費作業。

消防局回覆，為避免增加民眾困擾與糾紛，短期仍以高頻率使用者與特殊極端個案，勸導及開單對象，今年已寄發收費單76案。

若以審計報告檢視，台中市去年14萬件救護案件中，即有約4萬多件未落實檢傷，檢傷狀況不明，另外還有3000多件是應收費卻未收費，顯示救護車資源在收費機制上路後，未落實執行。

過去社會學經常提到「門檻模型（Threshold Model）」，也常被運用在救護車被濫用的案例中，只要民眾認為使用救護的門檻低，例如免收費、不用經過醫生評估、非緊急狀況也能叫車時，就會讓民眾產生「叫錯也沒有關係」的認知，導致濫用狀況上升的情形。

救護車檢傷分級機制，就是提高民眾使用救護車的「門檻」，讓真正需要救護車的民眾可以使用，另一方面減少濫用後，也可以提升醫護人員的急救品質，救護資源的有效運用，但消防局卻因檢傷機制未落實，以及避免與民眾產生糾紛，讓明明有收費的法源依據，卻束之高閣，太過鄉愿與民粹的結果，只是造成寶貴的急救、醫療資源置於遭浪費的風險當中。