聽新聞
0:00 / 0:00

星期評論／台中檢傷收費未落實 恐助長救護車濫用

聯合報／ 本報記者陳宏睿

過去曾傳民眾將救護車當免費計程車的案例，台中市消防局去年通過救護車分級檢傷收費機制，但卻被審計部發現，去年一年14萬件救護案件中，有近三成未落實檢傷，另外還有3000件依規定需要向民眾收費，只有約3％開立收費「告知單」，未落實收費，若消防局的檢傷收費機制徒具外皮，易讓民眾產生「反正叫錯也不會收錢」錯覺，助長公共資源的浪費。

台中市消防局為避免民眾不當使用救護車的寶貴資源，在2022年間，率全國之先，推動到院前五級檢傷制度及收費方式，去年2月1日實施，檢傷制度分為五級，分別是需要「第一級立即處理」、「第二級10分鐘內處理」、「第三級30分鐘內處理」、「第四級60分鐘內處理」、「第五級120分鐘內處理」。

其中若檢傷為第四、第五級，依法救護人員需向民眾收費，依照法規，救護車基本額為600元，每位救護員時薪以500元計算，每趟兩名，就近送醫收費每趟至少1600元，若送醫超過5公里，里程費另計。

審計部在今年七月發布的總決算審核報告發現，台中市消防局在去年2月至12月共有14萬件的救護案件，但有28.75％案件，未填寫到院前五級檢傷分類紀錄，另外有3139件經醫護人員檢傷後，分類為第四、第五級案件，依規定需收費，但消防局僅針對其中2.61％開立告知單，也未落實收費作業。

消防局回覆，為避免增加民眾困擾與糾紛，短期仍以高頻率使用者與特殊極端個案，勸導及開單對象，今年已寄發收費單76案。

若以審計報告檢視，台中市去年14萬件救護案件中，即有約4萬多件未落實檢傷，檢傷狀況不明，另外還有3000多件是應收費卻未收費，顯示救護車資源在收費機制上路後，未落實執行。

過去社會學經常提到「門檻模型（Threshold Model）」，也常被運用在救護車被濫用的案例中，只要民眾認為使用救護的門檻低，例如免收費、不用經過醫生評估、非緊急狀況也能叫車時，就會讓民眾產生「叫錯也沒有關係」的認知，導致濫用狀況上升的情形。

救護車檢傷分級機制，就是提高民眾使用救護車的「門檻」，讓真正需要救護車的民眾可以使用，另一方面減少濫用後，也可以提升醫護人員的急救品質，救護資源的有效運用，但消防局卻因檢傷機制未落實，以及避免與民眾產生糾紛，讓明明有收費的法源依據，卻束之高閣，太過鄉愿與民粹的結果，只是造成寶貴的急救、醫療資源置於遭浪費的風險當中。

延伸閱讀

現場煙霧彌漫！桃園中壢4樓公寓火警 4人逃出輕微嗆傷送醫

三峽化學工廠驚傳火災！疑化學品燃燒逸散 消防局急籲民眾戴口罩

到廟拜拜 看到長椅上有人睡覺 消防人員到場發現已死亡 檢警查死因

高雄救護車通過紅燈路口 機車騎士沒在看直直撞慘摔

相關新聞

星期評論／台中檢傷收費未落實 恐助長救護車濫用

過去曾傳民眾將救護車當免費計程車的案例，台中市消防局去年通過救護車分級檢傷收費機制，但卻被審計部發現，去年一年14萬件救...

中市國民黨黨慶 新世代議員參選人合體亮相

國民黨台中市黨部今舉行黨慶，包括北屯區議員參選人吳宗學、許育璿、顏建程、潭雅神區議員參選人陳清崧以及豐后區議員參選人涂力...

角逐台中市長寶座 江啟臣、楊瓊瓔台中黨慶同台零互動

台中市長2026選戰預熱，藍營潛在參選人立法院副院長江啟臣、立法委員楊瓊瓔，今天同框出席國民黨台中市黨部舉行黨慶暨新任主...

啦啦隊女神李多慧要來了 彰化永靖謝平安家年華眾星雲集

彰化縣永靖鄉「謝平安家年華」活動 12 月 13、14 日將在永靖街與成美文化園二大會場登場，除了有神尊遶境祈福、千人搓...

台中好市多第三店址出爐 中精機公布舊照證實產線已搬遷

針對好市多台中第三店選址，台中市長盧秀燕4日證實，相關地主已向市府提送用地變更申請通過，後續仍需報請內政部審查，而通過的...

其人其事／故事館收藏台灣文物 梁志忠見證生活變遷

南投縣文史工作者梁志忠是副總統蕭美琴的表哥，也是台灣文物收藏家，收藏品從歷史文獻到庶民日用品，包括紅眠床、三輪車、南投陶...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。