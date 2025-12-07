中市國民黨黨慶 新世代議員參選人合體亮相

快訊

聯合報／ 記者黃寅余采瀅／台中即時報導
國民黨台中市黨部今舉行黨慶，包括北屯區議員參選人吳宗學、許育璿、潭雅神區議員參選人陳清崧以及豐后區議員參選人涂力旋等年輕市代也共同出席。圖／吳宗學提供
國民黨台中市黨部今舉行黨慶，包括北屯區議員參選人吳宗學、許育璿、潭雅神區議員參選人陳清崧以及豐后區議員參選人涂力旋等年輕市代也共同出席。圖／吳宗學提供

國民黨台中市黨部今舉行黨慶，包括北屯區議員參選人吳宗學、許育璿、顏建程、潭雅神區議員參選人陳清崧以及豐后區議員參選人涂力旋共同造勢。四人指出，認為自己代表國民黨的青年新力量，希望未來有機會，以活力與專業的問政方式，為市民打造宜居、安全、友善的生活環境。

市議員蘇柏興今接任台中市黨部主委，前主委陳明振同意幫忙，接任副主委。蘇柏興說，將全力推動黨務革新，凝聚市黨部力量，支持優秀年輕人才投入公共服務，與市政團隊一同讓台中持續進步。

黨主席鄭麗文致詞時說，國民黨將以務實精神與堅定步伐面對未來挑戰，黨中央會全力協助地方提名最適合的人選，讓市政與地方建設能夠延續與升級。

黨慶活動成為新世代表態重要舞台，包括北屯區議員參選人吳宗學、許育璿；潭雅神區議員參選人陳清崧；以及豐后區議員參選人涂力旋出席，展現國民黨在臺中地方的青年新力量。

吳宗學等人說，將秉持「努力進前」的精神，持續深耕地方、服務市民，為藍天再現而全力以赴。顏建程也說，相信在鄭麗文主席的帶領之下，國民黨黨務會蒸蒸日上，未來能夠在2026年地方選舉及2028年總統大選拿下好的成果。黨內菁英個個都是發光發熱的太陽，照亮國民黨這個大家庭，也恭喜蘇柏興議員掌台中選舉兵符，期盼在他的主持下，取得選舉勝果。

