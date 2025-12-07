中市國民黨黨慶 新世代議員參選人合體亮相

國民黨台中市黨部今舉行黨慶，包括北屯區議員參選人吳宗學、許育璿、顏建程、潭雅神區議員參選人陳清崧以及豐后區議員參選人涂力旋共同造勢。四人指出，認為自己代表國民黨的青年新力量，希望未來有機會，以活力與專業的問政方式，為市民打造宜居、安全、友善的生活環境。

市議員蘇柏興今接任台中市黨部主委，前主委陳明振同意幫忙，接任副主委。蘇柏興說，將全力推動黨務革新，凝聚市黨部力量，支持優秀年輕人才投入公共服務，與市政團隊一同讓台中持續進步。

黨主席鄭麗文致詞時說，國民黨將以務實精神與堅定步伐面對未來挑戰，黨中央會全力協助地方提名最適合的人選，讓市政與地方建設能夠延續與升級。

黨慶活動成為新世代表態重要舞台，包括北屯區議員參選人吳宗學、許育璿；潭雅神區議員參選人陳清崧；以及豐后區議員參選人涂力旋出席，展現國民黨在臺中地方的青年新力量。

吳宗學等人說，將秉持「努力進前」的精神，持續深耕地方、服務市民，為藍天再現而全力以赴。顏建程也說，相信在鄭麗文主席的帶領之下，國民黨黨務會蒸蒸日上，未來能夠在2026年地方選舉及2028年總統大選拿下好的成果。黨內菁英個個都是發光發熱的太陽，照亮國民黨這個大家庭，也恭喜蘇柏興議員掌台中選舉兵符，期盼在他的主持下，取得選舉勝果。