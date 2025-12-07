南投國姓橋聳雲天增設親子遊樂設施、山訓場

快訊

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導

照片取自南投縣政府

國道6號國姓交流道下的橋聳雲天，增設親子遊樂設施，還有山訓場，開幕第一天，民眾聞訊而來，跑來體驗，玩得不亦樂乎。

南投縣長許淑華表示，林明溱前縣長推動橋聳雲天綠雕園區，她到任縣府繼續建設，如今園區不僅保留原有綠雕藝術特色，更新增分齡遊戲場，有「13歲以上山訓挑戰區」及「5至12歲兒童遊戲區」，讓不同年齡層都能在安全前提下盡情體驗冒險與樂趣。

這座園區以「與森林共棲」為核心理念，廣泛採用自然材質與地景式設計，讓遊憩設施與既有地形、植栽完美融合，營造出全國少見的高聳交流道下「隱藏版森林樂園」。許縣長表示，國姓交流道有『全國最高交流道』的美名，如今再加上這座兼具藝術、休閒、生態與運動的山訓園區，更是有加分效果。

園區遊樂設施啟用，包括立委馬文君、國姓鄉長邱美玲、縣議會副議長潘一全、縣議員吳國昌、林芳伃、戴世詮等人不但到場参加，體驗山訓設施後，更是大呼過癮。

縣府農業處指出，橋聳雲天綠雕園區定位為全齡觀光休閒遊憩公園，未來將結合福龜休閒農業區及周邊觀光農園，同時積極推動烏溪沿線景觀廊道，規劃特色步道與自行車道，向北串聯埔里、仁愛，向西連結草屯、中興新村，形塑完整旅遊環帶，吸引更多遊客停留國姓、帶動地方經濟。

縣府表示，這座園區啟用，是南投縣另一個美好的起點，縣府將持續努力讓南投更美、國姓更亮，期待橋聳雲天成為親子最愛、遊客必訪、居民最常走進的幸福空間。

