讓圍爐兼顧小家庭並像開跨年趴！ 台中這酒店重整旗鼓搶春節消費商機
台中李方艾美酒店去年一度傳出業主想易手，但最近重整旗鼓，除了聘請曾經替1百家酒店開業的希爾頓酒店集團開業總監吳宏一擔任總經理，也邀請國賓飯店陳銘德擔任行政主廚，並在今年除夕推出「全館三大空間同步圍爐」方案，要重新打響酒店名號，搶攻春節消費商機。
吳宏一因父親工作關係，曾赴歐洲多個國家定居，讀的是瑞士飯店管理，並通曉德、法、英語，並從台北凱悅酒店（現君悅酒店）的實習生做起，經過逐步歷練，後來在大陸上海、北京擔任過多家飯店總經理，並在上海希爾頓酒店集團擔任開業總監時，曾替大中華地區1百多家飯店開業，返台後曾任新板希爾頓酒店總經理，飯店經驗豐富，最近則受網羅出任台中李方艾美酒店總經理。
他的到來，除了調整經營管理，也決定充分利用飯店空間和資源，提出除夕夜能同時在3樓樂美中餐廳、21和22樓的宴會廳，以及在2樓的新食譜全日餐廳（自助餐）同時圍爐的方案，讓消費者能有多種選擇。
除了圍爐地點多元，為兼顧小家庭用餐，除了一般的10人桌，也推出6人桌的選擇。大年初一、初三至初六期間，還特別推出「小家庭桌菜」與「樂美饗宴套餐」兩種套餐方案，選擇更多元。
若在21和22樓的宴會廳用餐，除了可以欣賞夜景，飯店還在現場安排了樂團演出、魔術秀，手寫春聯體驗區，以及設置拍貼機，讓親友能在現場留下「新年的第一張全家福」。更大的亮點則是酒店提供的摸彩活動，有機會抽中豪華客房住宿券、下午茶券與雙人午晚餐券等，讓圍爐增添驚喜，像是歷經一場跨年派對。
為鼓勵消費者提前規畫，飯店推出早鳥優惠至12月31日，凡預訂桌宴即贈精選紅酒，兩桌以上加贈英式雙人下午茶券，3桌以上再享九折優惠。也特別提醒若有包廂或特定景觀席位需求，建議提前預訂。
