角逐台中市長寶座 江啟臣、楊瓊瓔台中黨慶同台零互動

台中市長2026選戰預熱，藍營潛在參選人立法院副院長江啟臣、立法委員楊瓊瓔，今天同框出席國民黨台中市黨部舉行黨慶暨新任主委布達典禮，兩人全程零互動；江、楊低調不願談選舉，國民黨主席鄭麗文則強調，國民黨會做好協調，一定圓滿提名最優秀、最強的候選人。

國民黨主席鄭麗文今表示，「手心手背都是肉」，江啟臣與楊瓊瓔都曾經是她的戰友，都是好同事，也都是非常優秀的立委，對台中長期奉獻與付出，有目共睹，國民黨會做好協調與溝通，一定圓滿幫台中市民會提名最優秀、最強的候選人。

針對黨內協調，楊瓊瓔回說「還沒講到這個」，國民黨生日快樂。江啟臣則拒絕受訪，僅致詞說國民黨生日快樂，中華民國國運昌隆。