啦啦隊女神李多慧要來了 彰化永靖謝平安家年華眾星雲集

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
頂新和德文教基金會今年將再度邀請職棒味全龍球員及小龍女李多慧等人一起參與「永靖謝平安家年華」活動。資料照／頂新和德文教基金會提供
頂新和德文教基金會今年將再度邀請職棒味全龍球員及小龍女李多慧等人一起參與「永靖謝平安家年華」活動。資料照／頂新和德文教基金會提供

彰化縣永靖鄉「謝平安家年華」活動 12 月 13、14 日將在永靖街與成美文化園二大會場登場，除了有神尊遶境祈福、千人搓湯圓，也將在永安宮辦「擲筊賽」，最大獎是iPhone 17，還有「超級夜總會」眾星雲集，味全龍球星陳子豪、啦啦隊女神小龍女李多慧、張晴也將到場與民眾同樂。

「謝平安家年華」由永靖共好協會、永安宮、頂新和德文教基金會共同主辦，包括經典的神尊遶境、千人搓湯圓、扮仙戲、散策市集與晚間煙火外，今年新增 「擲筊迎福」，梅花平安宴桌數也將席開 338 桌再創歷年新高。

永靖共好協會表示，活動是集結全鄉24村和社區的投入，今年已邁入第7年，希望能成為「全世界永靖人的家庭日」，外出打拼的遊子攜家帶眷或帶著親朋好友回鄉團聚，也吸引遊客到永靖深度旅遊，吃傳統辦桌、體驗在地人情味。

謝平安首日13日最受矚目的亮點是小龍女李多慧、張晴、口水與味全龍球員陳冠偉、陳子豪、李致霖將登場，上午在永安宮前永靖街區有小龍女等表演，下午在成美文化園松緣會館有小龍女刈包體驗會，開放報名限額活動，詳細資訊可查詢成美文化園臉書官網。

成美文化園東園區將延長開放，舉辦夜間散策市集，13日晚間也有重頭戲「超級夜總會」登場，由知名藝人 澎恰恰、許效舜、苗可麗 主持，歌手接力演出。

永靖鄉「謝平安家年華」活動將在 12 月 13、14 日舉行，啦啦隊女神小龍女李多慧等人也將到場與民眾同樂。圖／成美文化園提供
永靖鄉「謝平安家年華」活動將在 12 月 13、14 日舉行，啦啦隊女神小龍女李多慧等人也將到場與民眾同樂。圖／成美文化園提供
味全龍啦啦隊張晴（左起）、李多慧、口水謝平安首日將到永靖同樂。圖／味全龍提供
味全龍啦啦隊張晴（左起）、李多慧、口水謝平安首日將到永靖同樂。圖／味全龍提供

湯圓 遶境

