啦啦隊女神李多慧要來了 彰化永靖謝平安家年華眾星雲集

彰化縣永靖鄉「謝平安家年華」活動 12 月 13、14 日將在永靖街與成美文化園二大會場登場，除了有神尊遶境祈福、千人搓湯圓，也將在永安宮辦「擲筊賽」，最大獎是iPhone 17，還有「超級夜總會」眾星雲集，味全龍球星陳子豪、啦啦隊女神小龍女李多慧、張晴也將到場與民眾同樂。

「謝平安家年華」由永靖共好協會、永安宮、頂新和德文教基金會共同主辦，包括經典的神尊遶境、千人搓湯圓、扮仙戲、散策市集與晚間煙火外，今年新增 「擲筊迎福」，梅花平安宴桌數也將席開 338 桌再創歷年新高。

永靖共好協會表示，活動是集結全鄉24村和社區的投入，今年已邁入第7年，希望能成為「全世界永靖人的家庭日」，外出打拼的遊子攜家帶眷或帶著親朋好友回鄉團聚，也吸引遊客到永靖深度旅遊，吃傳統辦桌、體驗在地人情味。

謝平安首日13日最受矚目的亮點是小龍女李多慧、張晴、口水與味全龍球員陳冠偉、陳子豪、李致霖將登場，上午在永安宮前永靖街區有小龍女等表演，下午在成美文化園松緣會館有小龍女刈包體驗會，開放報名限額活動，詳細資訊可查詢成美文化園臉書官網。