年改衝擊催出理財路 國小校長55歲退休6年滾存出財富自由

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化前富山國小校長鄭孟忠今年退休，將多年研究投資的心得寫成書「財富我有」，也將在社區大學授課。記者林敬家／攝影
彰化前富山國小校長鄭孟忠今年退休，將多年研究投資的心得寫成書「財富我有」，也將在社區大學授課。記者林敬家／攝影

彰化前富山國小校長鄭孟忠因有感教育環境改變，55歲選擇退休，他過去因年金改革震撼而對未來感到焦慮，因此開始研究投資理財，六年來他將投資資金從400萬元滾到1500萬元，平均每月配息達9萬元多元，與退休時的月薪相當，實現了「財富自由」。

鄭孟忠表示，過去心力全在學校，49歲才開始學習財商，因投報率不錯，才能在沒有經濟壓力下規畫退休，拿回時間做自己的主人。他強調，重點不在追求財富而是自由，當富豪困難，對他而言被動收入超過日常開銷就是「財富自由」，拿回自己的時間與選擇權，避掉自己不喜歡的人事物。

他過去對投資一知半解，因年改對未來的不確定性而投入研究財商，鄭孟忠自認「數理腦」，從公司財報、營收與配息的基本功開始研究，他說，很多人不願意做這些功課，因為過程「極其無聊」。

他於2018年購入第一支個股，並閱讀股神巴菲特和投資哲學家查理·蒙格等經典著作，他說自己不投資黃金、房地產等，因為不懂的就不投資，依能力圈內選擇標的，他後續也將股票轉為ETF，以追求穩健報酬，並避開市場「風口」。

他強調，財富是認知的變現，投資最重要的是提升財商思維；貪婪、無知、忌妒等人性問題也常是理財的致命傷，唯有花時間，穩健、慢慢累積才能真正致富。他也提醒，投資需要資本，因此必須避開消費陷阱，先學會省錢與存錢，終究被動收入都是由主動收入累積而來。

6年下來，他手上已有733張ETF，今年配息可達110多萬元，平均每月約9萬多元，他形容「等於退休後還多一個校長幫我賺錢」。目前每月生活開銷與孩子學費約5萬元，在他沒有財務壓力下，時間用來做喜歡的事，包括經營咖啡工坊，到大學授課與演講，他也持續寫作，將投資理財心得彙整成書「財富我有」，並作為社區大學課程教材。

財富 理財 壓力

