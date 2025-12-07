台中好市多第三店址出爐 中精機公布舊照證實產線已搬遷
針對好市多台中第三店選址，台中市長盧秀燕4日證實，相關地主已向市府提送用地變更申請通過，後續仍需報請內政部審查，而通過的申請案就是位在台灣大道旁以及鄰近東海別墅和捷運藍線B9、B10站的台中精機舊廠。對此，台中精機在臉書官網貼出廠區舊照，感謝各界關注，也同時表示產線已完成搬遷，「這片熟悉的土地也將展開下一段活化旅程」
台中精機高層4日已表示和好市多、市府多次評估，正朝興建好市多第三店前進，但最後仍應由好市多宣布。
台中精機在臉書上說，舊廠區都市計畫變更已獲市府核定，他們尊重並配合整體城市發展，讓舊廠區以更符合台中需求的方式重新定位。舊址陪伴公司數十年，是他們的重要記憶。如今產線已完成搬遷，這片熟悉的土地也將展開下一段活化旅程，引入更多公共設施與友善環境，提升周邊生活機能。無論空間如何變化，台中精機深耕製造與回饋在地的承諾始終如一。
