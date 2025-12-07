台中四張犁三官堂建廟190周年 捐區公所公務用貨車回饋地方

台中市四張犁三官堂為慶祝建廟190周年暨啟建環保金爐落成啟用，除了4日起至今天舉辦慶典謝神，還特別捐贈北屯區公所一輛公務貨車，協助提升地方行政與社區服務效能。廟方昨晚席開270桌福宴與各界共享喜悅，民政局副局長彭岑凱代表市長盧秀燕出席，感謝廟方長年護佑鄉里，為地方帶來安定力量。

立法院副院長江啟臣、立委黃健豪、市議員陳成添、曾朝榮、樂成宮董事長何敏誠等人昨均出席。江啟臣說，三官堂不僅是地方信仰的重鎮，更積極投入公益與慈善，展現對地方的關懷，祈求三官大帝與諸神持續庇佑市民，讓台中市更加蓬勃發展。

四張犁三官堂董事長陳瑞昌除了感謝全台各友宮及在地鄉親的支持與相挺，也感謝歷任董事長及董監事會代表的付出，同時期盼各界能持續給予支持，讓三官堂香火更加鼎盛，也祝福所有信眾身體健康、平安順遂。