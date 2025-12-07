快訊

影／報你知 山谷燈光節哪個時間點可拍出少干擾最美畫面

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
今年山谷燈光節以「耶誕泡湯趣」為主題，喔熊組長泡湯主燈、雪人與麋鹿花燈一亮相便掀起拍照熱潮。記者游振昇／攝影
今年山谷燈光節已在谷關公園點燈展出，每晚音樂燈光秀營造熱鬧耶誕氣氛，記者實際參觀燈區發現，音樂燈光秀從下午4時30分開始，半小時一次，下午5時的秀場最適合拍照，此時遊客人數較少，天色微暗，可拍出燈區和山景的構圖，燈區愈晚愈多人，人多時拍照不容易避開人潮。

天冷泡湯遊客多，參山國家風景區管理處辦理的山谷燈光節谷關場已點燈，遊客泡湯又可賞燈，目前假日谷關地區住宿率高。

記者平日到谷關燈區參觀，下午4時30分開始音樂燈光秀，半小時一次持續3分鐘，秀場到晚上9時30分；下午4時30分首場音樂燈光秀，音樂和燈光同時打開吸引遊客欣賞，但此時山區天色仍亮，不易拍出燈區美麗畫面，偶爾可看到旅遊團導遊帶團提前賞燈、拍照，因為他們還要趕到下一個行程，無法等到完全天黑。

下午5時第二場音樂燈光秀，此時燈區遊客人數較少，天色微暗，拍照可拍出燈區和山谷景色，因為人少也很好拍出單純燈區畫面，不會被他人摭擋；晚餐過後，谷關住宿旅客陸續外出，走到燈區欣賞，愈晚愈多人。

參山處表示，今年燈光節谷關光場上月29日點燈，展出到明年一月11日，該區以「耶誕泡湯趣」為主題，喔熊組長泡湯主燈、雪人與麋鹿花燈一亮相便掀起拍照熱潮；加上普發一萬元激勵旅遊消費，谷關區旅宿在活動開幕當晚全面客滿。

參山處長曹忠猷表示，這屆山谷燈光節同步於梨山設置高山燈區，將於12月21日點亮「全台海拔最高耶誕樹」，串聯光廊、雪國意象與高山農特產市集，打造從谷關延伸至大梨山的冬季觀光路線。國旅在普發現金推動下買氣明顯提升，旅客多規劃「泡湯＋賞燈＋賞楓」的延伸行程，使山城旅遊更具深度與停留誘因。

今年山谷燈光節已點燈，從遊客中心入口處就可看到燈飾。記者游振昇／攝影
今年山谷燈光節以「耶誕泡湯趣」為主題，喔熊組長泡湯主燈、雪人與麋鹿花燈一亮相便掀起拍照熱潮。記者游振昇／攝影
今年山谷燈光節以「耶誕泡湯趣」為主題，喔熊組長泡湯主燈、雪人與麋鹿花燈一亮相便掀起拍照熱潮。記者游振昇／攝影
今年山谷燈光節已點燈，從遊客中心入口處就可看到燈飾。記者游振昇／攝影
