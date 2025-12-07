聽新聞
0:00 / 0:00

其人其事／故事館收藏台灣文物 梁志忠見證生活變遷

聯合報／ 記者賴香珊／南投報導
南投縣文史工作者梁志忠是台灣文物收藏家。記者賴香珊／攝影
南投縣文史工作者梁志忠是台灣文物收藏家。記者賴香珊／攝影

南投縣文史工作者梁志忠是副總統蕭美琴的表哥，也是台灣文物收藏家，收藏品從歷史文獻到庶民日用品，包括紅眠床、三輪車、南投陶及小學課本等，甚至洗髮粉外包裝的完稅證明、破碎碗盤、海報都悉心保存與修復，並投入教育推廣。

梁志忠的歷史興趣源自家族背景，祖父日治時期曾任草屯保正，參與日本在台始政40周年台灣博覽會勸募工作，耳濡目染下，他體會物件背後的時代意義，養成保存生活物品的習慣。

「別人眼裡的雜物，在他眼中全是寶。」梁志忠說，他將生活經驗視為收藏源頭，所以收藏品幾乎都是台灣早期民生用品，大到「阿嬤嫁妝」之稱的紅眠床、梳妝台、三輪車，小到電視機登記證、郵票等都是他記錄地方社會變遷的重要素材。

他也投入文物修復，曾重組早期必備嫁妝腰桶，且為了上朱漆，向漆藝家黃麗淑拜師學藝；更曾歷時10多年，拜託故宮博物院專家修復清代流傳下來卻因921地震碎裂的「四季花卉金魚缸」，展現對文物的珍視與執著。

梁志忠致力保存台灣早期文獻與文物，打造「南投故事館」收藏，也投入教育推廣，今年在台灣文獻館舉辦「咱ê老臺灣－古早臺灣民俗文物特展」，透過情境展示手法呈現過去台灣常民生活的老文物，他的表妹蕭美琴也專程前往參觀。

梁志忠說，他珍視的是最貼近庶民生活的物件，因為這些平凡之物，讓台灣歷史變得有溫度、有細節、更接近真實，所以他數十年來堅持，用個人力量補足地方史料的缺口，盼他的收藏能成為連結過去與未來的橋梁。

延伸閱讀

2員警執行副總統交通勤務受傷 蕭美琴：十分不捨 已與卓揆前往探視

警執勤交管遭撞重傷…副總統「幫輔選釀悲劇」？同行綠委還原當天情況

員警支援蕭美琴交管受重傷 總統府：持續關心 給予協助

蕭美琴為他來宜蘭輔選釀悲劇？林國漳：第一時間趕往醫院

相關新聞

角逐台中市長 藍綠江楊何三人同台

台中市長2026選戰預熱，藍營潛在參選人立法院副院長江啟臣、立法委員楊瓊瓔，與綠營提名的立委何欣純，昨天同框出席台中市立...

其人其事／故事館收藏台灣文物 梁志忠見證生活變遷

南投縣文史工作者梁志忠是副總統蕭美琴的表哥，也是台灣文物收藏家，收藏品從歷史文獻到庶民日用品，包括紅眠床、三輪車、南投陶...

台灣黑熊足跡靠近露營區 社區目擊次數增加

台灣黑熊山區目擊、通報紀錄增加，近日南投山區接連有2起目擊紀錄，3日上午在北港溪山壁有目擊紀錄，3日晚間在眉溪部落也有「...

台中市移民節慶祝活動登場 展現新住民活力與創意

移民節即將到來，根據內政部統計，台中市新住民逾6.5萬人，台中市政府今天舉辦移民節慶祝活動，期盼打造多元文化與族群交流的...

隱藏版森林樂園！藏全國最高交流道下方 「橋聳雲天」山訓體驗嗨翻

全國最高交流道下現「隱藏版森林樂園」！南投國姓「橋聳雲天」園區6日啟用，保留綠雕藝術，增設分齡遊戲場與山訓挑戰區，兼具生...

彰化溪州親子焢窯人數爆量 割稻飯美味桶底朝天

彰化縣溪州鄉「溪州提拔泥」壓軸活動，今在鄉公所對面農地熱鬧登場，120組親子合力堆土塊、搭土窯，鄉公所原規畫每組報名4名...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。