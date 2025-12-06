落實台中幸福城市「綠能誠信」花卉裝置藝術在后里點燈

快訊

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
隨著歡樂聖誕節與2026年的到來，台中市后里區公所於大門口採用環保循環再利用，將報廢的桌椅與后里區豐富的花卉結合，搭起了7公尺高的「綠能誠信」花卉裝置藝術，這是在經濟部水利署中區水資源分署的支持下，共同創造人民幸福生活的重要支柱。

后里區公所今(6)晚在區公所前廣場，舉辦「與水共好˙綠水植藝」綠能誠信裝置藝術點燈儀式，並於鎮安宮前廣場主舞臺舉辦綠能誠信水資源宣導，邀請經濟部水利署中區水資源分署副分署長劉松烈進行水資源永續宣導講授。

現場有在地18位里長、社區理事長與綠能誠信課程的大學教授學者專家，包括中興大學教授吳振發、逢甲大學教授黃智彥、南華大學教授王昱海、彰化師範及勤益大學教授程立民、靜宜大學老師謝佳伶、ESG淨零減碳永續專家洪伶慈老師，以及花藝、植藝的師資專家等人共同參與。

立法委員楊瓊瓔與秘書處長謝佳蓁、市議員陳本添、后里區戶政事務所主任施勇全、后里鎮安宮主委張純賔等人也都到場。

后里區長賴同一表示，為了落實台中市幸福實踐手冊，啟動構築幸福宜居花鄉家園，採行聯合國SDGs目標之淨零減碳，發展環保永續宜居綠色社區，特別在區公所大門口平臺區及週邊創作設置綠能誠信環保永續等意象的裝置藝術，以宣揚淨零減碳及綠能誠信與本區花卉特色。

賴同一說，「這是我們的幸福公示，堅持清廉陽光政治，打造智慧城市，提高政府效能。」

本次活動也於后里鎮安宮前廣場，邀請專業表演藝術家進行大型音樂藝術宣導活動，採公私協力，結合產官學合作模式，由后里區公所統籌策劃，經中興大學教授林仁昱與山中山音樂工作室杜銘哲老師藝術指導。

包括音樂家小龍女、鄭淑靜、黃鴻文、雷建興、余通義、莊佳宜、林艾艾老師，及舞蹈副總監劉于瑄(佳緣舞團)、蝶舞舞團林麗榕、粉墨舞團劉春燕、法界SIMG趙翠香、斐藝舞團蔡翠虹、台中市嬅欣舞蹈團陳美存老師們。

以及造型藝術美學黃敏良、芝萱時尚美學坊黃麗霖、爾雅茶堂、台灣攝影學會攝影師劉義安、三原ㄕㄜˋ創意攝影工作室等老師等共同籌劃公益演出，表演內容非常精彩，現場掌聲不斷。

台中市政府政風處表示，相關環保淨零減碳或綠能法令與企業誠信永續專題等，是目前國家重要的政策，融入聯合國SDGs 12、15、16項目標，也是為落實行政院施政方針「推動綠色成長與2050淨零轉型」，健全綠能產業發展低碳環境。

同時針對公務員及綠能業者，與綠能設置相關的民眾與當地居民，宣導簡政便民等廉潔理念及倡議「淨零減碳」觀念，提升公眾對綠能產業發展的信心。

