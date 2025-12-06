聽新聞
台中市移民節慶祝活動登場 展現新住民活力與創意
移民節即將到來，根據內政部統計，台中市新住民逾6.5萬人，台中市政府今天舉辦移民節慶祝活動，期盼打造多元文化與族群交流的友善平台，展現新住民的活力與創意。
12月18日是移民節，台中市政府今天在南屯區新住民藝文中心前廣場舉辦「繽紛台中、移定幸福」移民節慶祝活動，邀請多國新住民團體帶來精彩舞蹈，並規劃多元文化市集、新住民小學堂闖關、越南斗笠彩繪等體驗活動，讓民眾感受多元文化魅力。
台中市民政局長吳世瑋出席致詞表示，市府每年舉辦移民節活動，期盼打造多元文化與族群交流的友善平台，展現新住民的活力與創意，並預祝新住民朋友移民節快樂。
吳世瑋指出，隨著全球化加速發展，愈來愈多國際朋友選擇移居台中，根據內政部統計，目前台中新住民已超過6.5萬人，為台中社會、經濟與文化注入多元量能，形塑台中特有的城市風貌。
吳世瑋也提醒，近期台灣出現非洲豬瘟疫情案例，呼籲所有新住民朋友務必注意，切勿自行攜帶或請託親友攜帶任何違禁肉製品入境，同時也請大家協助向家鄉親友宣導，勿以郵寄或快遞方式寄送肉品或含肉類的加工食品來台，勿因一時想念家鄉味而誤觸法網，付出高額罰款。
為提升民眾對廉政理念的理解並強化反貪意識，民政局政風室特別在活動中進行社會參與反貪宣導，以有獎徵答等寓教於樂方式，讓民眾在輕鬆氛圍中吸收廉政業務、消費者保護與反詐騙等重要資訊，期盼讓廉潔觀念更貼近民眾日常，形塑全民共同守護公正透明的社會價值。
