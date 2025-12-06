快訊

彰化溪州親子焢窯人數爆量 割稻飯美味桶底朝天

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
逾五百名民眾到彰化縣溪州鄉焢窯。記者簡慧珍／攝影
逾五百名民眾到彰化縣溪州鄉焢窯。記者簡慧珍／攝影

彰化縣溪州鄉「溪州提拔泥」壓軸活動，今在鄉公所對面農地熱鬧登場，120組親子合力堆土塊、搭土窯，鄉公所原規畫每組報名4名成員，沒想到逾500人參加，「刈稻飯」提前在中午12點桶底朝天，鄉公所人員只好說「拍勢」。

溪州鄉引濁水溪灌溉，農地泥土是黑色濁水泥，鄉公所一連7年舉辦溪州提拔泥活動並逐年擴增項目，系列活動之一的親子焢窯今年邁入第三年，參加組數增預定70組，因報名秒殺增至120組，鄉公所提供每組一支鏟子、一袋食物、火種、木柴、煤炭，中午供應刈稻飯。

參加民眾報到後拿工具、食物，各到焢窯區挖坑、挖堆土塊搭土窯，各自努力一小時後土窯頂都冒出白煙，待土塊被燒得發燙，包裹鋁箔的食材放入窯內土坑，堆倒土窯悶燒，等待食材悶熟的時間有些家庭泡茶聊天，有的家長帶孩子到遊戲區玩充氣遊具、追大型泡泡，或到舞台區觀賞洛哈斯舞團」、雙人吉他「不睡覺樂團」、「小丑阿福」魔術秀表演。

鄉長江淑芬說，現在孩子常與3C產品為伍，即使農村孩子也不見得經常接觸大自然，鄉公所舉辦焢窯凝聚親子感情，重現昔日農閒時趣味活動，另準備「古早味割稻飯」讓民眾在田野間享用最道地農家饗宴，並喚起農忙時互助共食的濃厚人情味。

雖名為割稻飯但菜色豐色，有金瓜米粉和白飯兩種主食，配菜為白菜魯、炒豆皮肉絲、番茄炒蛋、炒時蔬、炸雞塊和雞腿與菜頭貢丸湯，鄉公所沒嚴格規定每人限取一次，且計算480人分，11點開放打菜，12點桶底朝天，飯菜口味相當受歡迎。

親子 食材 農地 彰化

