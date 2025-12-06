隱藏版森林樂園！藏全國最高交流道下方 「橋聳雲天」山訓體驗嗨翻

全國最高交流道下現「隱藏版森林樂園」！南投國姓「橋聳雲天」園區6日啟用，保留綠雕藝術，增設分齡遊戲場與山訓挑戰區，兼具生態、藝術與冒險體驗，打造全齡親子樂園。

國道6號國姓交流道是全國最高的交流道，高聳橋墩橫跨烏溪兩岸，景觀壯麗。縣府透過「橋聳雲天特色設施建構及福龜休閒農業區整體營造工程」，投資2588萬元打造森林遊憩區，結合原有綠雕藝術與全新遊樂設施，成為少見的高交流道下森林樂園。

今天啟用典禮由縣長許淑華主持，立委馬文君、國姓鄉長邱美玲及副議長潘一全、議員吳國昌、林芳伃、戴世詮等人也到場，親自體驗山訓挑戰區，直呼過癮

許淑華說，林明溱前縣長推動橋聳雲天綠雕園區，她上任後延續建設，園區不僅保留原有綠雕藝術特色，也新增分齡遊戲場，包括「13歲以上山訓挑戰區」及「5至12歲兒童遊戲區」，讓不同年齡層在安全前提下盡情體驗冒險與樂趣。她強調，園區結合藝術、休閒、生態與運動，是親子同遊的理想空間。

園區設施包括盪橋、攀岩、平衡木等多項挑戰元素，設計以「與森林共棲」為理念，採自然材質與地景式手法，與地形和植栽完美融合，呈現高交流道下少見的森林樂園風貌。

南投縣農業處表示，園區將與福龜休閒農業區及周邊農園串聯，規劃烏溪沿線景觀廊道、步道與自行車道，向北連接埔里、仁愛，向西通往草屯、中興新村，形成完整旅遊環帶，吸引遊客停留、帶動地方經濟。