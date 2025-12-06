同樣養黑水虻！鹿港、北斗臭到被抗議 和美有「撇步」未惹怨

面對政府將全面禁止廚餘養豬，飼養黑水虻去化廚餘的重要解方，但最近接連發生養黑水虻的鹿港鎮及北斗鎮因廚餘堆放產生惡臭遭附近居民抗爭。但和美鎮公所則未受到抗議，除地點較偏僻外，更因趕在廚餘未醱酵發臭前處理，異味大大減輕。

彰化鹿港羽田公司收集廚餘飼養黑水虻製造飼料及肥料，卻因廚餘處理不當，長期造成惡臭，雖已遭彰化縣環保局裁罰逾百萬元，異味問題仍未解決，昨天遭民眾抗議；無獨有偶，彰化縣北斗鎮塔尼生技公司飼養黑水虻吃廚餘等廢棄物，待處理的廢棄物腐爛發臭，製成的有機肥也很臭，周邊居民今再度到廠外「陳情」並要求遷廠。

彰化縣環保局長江培根說，餵養黑水虻選擇的地點很重要，如果過於接近人類活動的地點，往往即會因廚餘臭味產生衝突，就如同堆肥場一般，經周界採樣仍符合法規，仍往往會遭到抗議。以養黑水虻為例，去除臭味在技術上是可行的，可透過集氣設備，再經過處理後排出，可減輕臭味產生，但相對地成本會較高，即會影響黑水虻餘養意願，有待進一步克服。

在非洲豬瘟爆發前，和美鎮公所清潔隊今年五月開始黑水虻去化廚餘，成效顯著，卻未如鹿港鎮公所及北斗鎮公所遭鄰近居民抗議，和美鎮公所清潔隊長葉木樹說，和美鎮清潔隊以黑水虻去化廚餘，包括北彰化許多鄉鎮的廚餘，公所要求必須在上午11時前，必須將廚餘運到清潔隊，趕在廚餘未醱酵發出臭味前，破碎、脫水及瀝乾後，飼養黑水虻，就不會產生臭味。