影／盧秀燕測試AI性能…問衛福部長是誰？機器人糗答：邱泰源

台中市長盧秀燕在市立老人復健綜合醫院開幕式對生成式AI智慧醫療照護機器人「愛寶」詢問中華民國現任的衛福部長是誰，不料愛寶疑似抓取舊的資料，糗答邱泰源。引起全場大笑，在場來賓也虧盧秀燕問題太長，讓機器人無法理解想詢問的問題是什麼。

台中市立老人復健綜合醫院搭有生成式AI智慧醫療照護機器人「愛寶」，市長盧秀燕在開幕典禮上測試性能，提問時，先落落長的說了台中市政府賺很大，原本中國醫藥大學要投資80億，卻增加到157億。由於機器人無法理解問題意識，搶先插話詢問是不是要問台中市政府與中國醫藥大學投資醫院的財務狀況嗎? 引來一陣哄堂大笑。

盧秀燕接著問衛福部長是誰時，機器人回答是邱泰源，引起民眾一陣大笑，現場宛如進行一場雙人站立喜劇。主持人趕緊緩頰說，應該是還沒來得及更新。這樣的舉措，也引發了現場民眾熱烈討論，AI智慧要進入人類的日常生活，資訊更新成為現階段的挑戰與課題。