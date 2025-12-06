影／臭到睡不著！廚餘有機肥廠傳惡臭 彰化北斗居民二度「陳情」求遷廠

彰化縣北斗鎮塔尼生技公司飼養黑水虻吃廚餘等廢棄物，待處理的廢棄物腐爛發臭，製成的有機肥也很臭，周邊居民今再度到廠外「陳情」並要求遷廠，塔尼趙姓廠長再三央求給改善機會被拒，雙方大小聲「協商」決議寬限到本（12）月21日，若未改善臭味，居民排班每天「陳情」。

黑水虻幼蟲食用廚餘、家禽家畜屍體，幼蟲不臭，但待食用的各種廢棄物堆置發出惡臭，工廠把部分廢棄物製成有機肥，發酵過程和熟成中有機肥都很臭，塔尼生技公司今年4月起隨風飄傳臭味，周邊居民10月中圍廠抗議，今認為廠商承諾改善臭味跳票，再到廠外「陳情」和高呼「遷廠」。

北斗里長聯誼會長、大道里長許明圖表示，塔尼工廠臭味隨風飄散，最遠飄到500公尺以外的西安里麥當勞北斗店，且工廠經常利用快下班、假日翻攪廚餘等廢棄物和堆肥，整晚臭味籠罩令人吃不下晚餐、睡不好覺，居民住在當地十幾年甚至二、三代，被新經營工廠搞得快待不下去，這樣對嗎？

塔尼的鄰居織夢觀光工廠業者說，今年4月以後塔尼經常傳出臭氣，即使關窗也沒用，觀光客迅速離去，生意一落千丈，他只好暫時關閉DIY教室和產業走廊。另有居民指稱，距離塔尼100公尺的餐飲店也受影響，常有顧客坐下來要點餐聞到臭味就走了，餐飲店叫苦連天。

趙姓廠長表示，已加裝除臭、隔離等設備，並非都沒改善，希望大家再給塔尼機會，塔尼一定會努力。許明圖說，上次「陳情」後他幾乎每天記錄塔尼空汙，證毫無改善。趙姓廠長再三求情，許明圖、縣議員李浩誠、北斗鎮代會主席陳世凱、鎮代陳瑞鑣和陳世順、前鎮代王東魚異口同聲說「不行、不行」。

民代和大道、新生、光復、西安等里30多名里民你一言、我一語，要求找塔尼負責人出面，趙姓廠長一肩承擔又是求情又是拜託再給改善機會，經過兩個多小時協商，陳明圖等人說本月21日最後期限日將再登門「陳情」，塔尼沒改善且不遷廠，居民會輪值每天來「陳情」。