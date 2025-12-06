快訊

「合歡小鹿」微整形 進廠半月變漂亮回來了

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
合歡山昆陽地標之一的「合歡小鹿」，由公路局人員重新安裝，陪伴遊客。圖／公路局中區養護工程處提供
合歡山昆陽地標之一的「合歡小鹿」，由公路局人員重新安裝，陪伴遊客。圖／公路局中區養護工程處提供

合歡山昆陽地標之一的「合歡小鹿」因日曬雨淋上月20日進廠維修，近日重新安裝，不少遊客眼尖發現小鹿外觀悄悄「升級」，包括腿變長、舌頭不再吐出、鹿角造型小改款，以及屁股下多了一塊方形坐墊，更受遊客喜愛。

公路局在多條省道布置的「幸福公鹿」系列已成熱門打卡點，其中位於台14甲線29K昆陽路段、與太魯閣國家公園界碑相伴的「合歡小鹿」最受歡迎。10曾有轎車撞昆陽護欄，雖然小鹿躲過池魚之殃，但長期受風吹日曬，公路局埔里工務段上月20日將合歡小鹿拆下進廠整修。3日重新運回昆陽安裝。

拆卸運送過程被公路局中區養護工程分局拍下並放上粉專，照片中小鹿「坐車繫安全帶」的模樣逗樂網友，有人笑稱「12月麋鹿不夠，小鹿下山代班」。也有人預測可能要等耶誕節後才會回歸，沒想到才半個月便完成整修，由埔里工務段段長3日親自護送上山重新就位。

小鹿復工後，遊客拿新舊照片比對，發現外型更挺拔、坐姿更穩，細節也更精緻。公路局表示，整修目的是延長使用年限並提升安全性與質感，也歡迎更多遊客到合歡山沿線欣賞「幸福公鹿」的獨特風景。

合歡山昆陽地標之一的「合歡小鹿」，由公路局人員重新安裝，陪伴遊客。圖／公路局中區養護工程處提供
合歡山昆陽地標之一的「合歡小鹿」，由公路局人員重新安裝，陪伴遊客。圖／公路局中區養護工程處提供
合歡山昆陽地標之一的「合歡小鹿」，由公路局人員重新安裝，陪伴遊客。圖／公路局中區養護工程處提供
合歡山昆陽地標之一的「合歡小鹿」，由公路局人員重新安裝，陪伴遊客。圖／公路局中區養護工程處提供

