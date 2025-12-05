聽新聞
0:00 / 0:00

彰化永靖6日點亮平安季 摸彩大獎日本機票

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
永靖鄉公所6日將舉辦「「福曜永靖，點亮平安季」走讀客底文化系列活動，晚間有星光演唱會和摸彩活動。圖／永靖公所提供
永靖鄉公所6日將舉辦「「福曜永靖，點亮平安季」走讀客底文化系列活動，晚間有星光演唱會和摸彩活動。圖／永靖公所提供

彰化縣永靖鄉公所6日將舉辦「「福曜永靖，點亮平安季」走讀客底文化系列活動，有社區美食園遊會、文創市集及星光演唱會，將邀請台語歌壇天后龍千玉等人開唱，還可參加摸彩，有機會提前獲得日本機票、機車等耶誕禮物。

「點亮平安季」活動6日下午5點起在永靖公有停車場登場，由將由鄉長魏碩衛主持點亮耶誕燈，希望「點亮平安燈，祈願永靖共好」。

民眾打卡可送市集園遊券，憑11、12月發票可兌換摸彩券，不僅活絡在地買氣，也募集愛心發票做公益更。摸彩獎品包括機車、日本東京來回機票、液晶電視、平板電腦及遊戲主機等。

晚會將由台語歌壇天后龍千玉與實力派唱將袁小迪輪番登台開唱經典金曲，還有小朋友喜愛的YOYO家族「南瓜哥哥」與「櫻桃姐姐」的唱跳秀，及新生代歌手Bryant煜晨等人演唱，讓大家在樂音及美食中提前歡度耶誕。

永靖鄉公所6日將舉辦「「福曜永靖，點亮平安季」走讀客底文化系列活動，這二天已在試燈。圖／永靖公所提供
永靖鄉公所6日將舉辦「「福曜永靖，點亮平安季」走讀客底文化系列活動，這二天已在試燈。圖／永靖公所提供
永靖鄉公所6日將舉辦「「福曜永靖，點亮平安季」走讀客底文化點燈活動。圖／永靖公所提供
永靖鄉公所6日將舉辦「「福曜永靖，點亮平安季」走讀客底文化點燈活動。圖／永靖公所提供

機票 日本 美食

延伸閱讀

長江存儲270層技術震撼業界 南韓三星、日本鎧俠坐立難安

足球／陳柏良回饋台灣足壇 BE HEROES菁英學院連7年落腳彰化

民進黨彰化縣長提名競爭激烈 陳素月今全縣同步站路口爭取支持

日本再次致函聯合國祕書長 反駁大陸代表指控日方狡辯

相關新聞

彰化永靖6日點亮平安季 摸彩大獎日本機票

彰化縣永靖鄉公所6日將舉辦「「福曜永靖，點亮平安季」走讀客底文化系列活動，有社區美食園遊會、文創市集及星光演唱會，將邀請...

台中百業生活購物節登場 300個攤位食衣住行買起來！

「2025台中百業生活購物節」5日於烏日區台中國際展覽館熱鬧開幕，展期至12月8日止，全場300個攤位匯聚食衣住行百業，...

工業區啟用後周邊道路從沒修 彰化芳苑鄉全面開工改善

彰化縣芳苑鄉許多道路老舊失修，鄉公所今下午到預定施工路段舉辦工程說明會，鄉長林保玲與當地民眾交流，芳苑工業區附近居民反映...

台中明年交通違規罰鍰編列逾23億 議員要求刪減：勿以開罰治理

台中市政府編列明年度總預算，其中交通事件裁決處編列的罰金罰鍰與怠金收入為23.42億元。議員指出，今年上半年的實際罰鍰收...

社頭織襪芭樂觀光節12日登場 藝人一連唱3天

彰化縣社頭織襪芭樂觀光節將於12月12日到14日一連3天在社頭果菜市場登場，民眾可來買織襪、吃芭樂，還有稻草創意裝置藝術...

925萬顆電池成不定時炸彈？豐原人圍市府轟滾出去 業者說話了

逾百名台中豐原反儲能自救會、翁社里居民今到市府拉白布條，憂心盛日儲能科技將在當地設置大型電力儲能場有925萬顆鋰電池將成...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。