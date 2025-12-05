彰化永靖6日點亮平安季 摸彩大獎日本機票

彰化縣永靖鄉公所6日將舉辦「「福曜永靖，點亮平安季」走讀客底文化系列活動，有社區美食園遊會、文創市集及星光演唱會，將邀請台語歌壇天后龍千玉等人開唱，還可參加摸彩，有機會提前獲得日本機票、機車等耶誕禮物。

「點亮平安季」活動6日下午5點起在永靖公有停車場登場，由將由鄉長魏碩衛主持點亮耶誕燈，希望「點亮平安燈，祈願永靖共好」。

民眾打卡可送市集園遊券，憑11、12月發票可兌換摸彩券，不僅活絡在地買氣，也募集愛心發票做公益更。摸彩獎品包括機車、日本東京來回機票、液晶電視、平板電腦及遊戲主機等。