彰化永靖6日點亮平安季 摸彩大獎日本機票
彰化縣永靖鄉公所6日將舉辦「「福曜永靖，點亮平安季」走讀客底文化系列活動，有社區美食園遊會、文創市集及星光演唱會，將邀請台語歌壇天后龍千玉等人開唱，還可參加摸彩，有機會提前獲得日本機票、機車等耶誕禮物。
「點亮平安季」活動6日下午5點起在永靖公有停車場登場，由將由鄉長魏碩衛主持點亮耶誕燈，希望「點亮平安燈，祈願永靖共好」。
民眾打卡可送市集園遊券，憑11、12月發票可兌換摸彩券，不僅活絡在地買氣，也募集愛心發票做公益更。摸彩獎品包括機車、日本東京來回機票、液晶電視、平板電腦及遊戲主機等。
晚會將由台語歌壇天后龍千玉與實力派唱將袁小迪輪番登台開唱經典金曲，還有小朋友喜愛的YOYO家族「南瓜哥哥」與「櫻桃姐姐」的唱跳秀，及新生代歌手Bryant煜晨等人演唱，讓大家在樂音及美食中提前歡度耶誕。
