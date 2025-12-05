台中百業生活購物節登場 300個攤位食衣住行買起來！

「2025台中百業生活購物節」5日於烏日區台中國際展覽館熱鬧開幕，展期至12月8日止，全場300個攤位匯聚食衣住行百業，並結合台中市政府「台中購物節」推出超過450萬元獎勵，打造最強年終採買盛典。

本次展覽全面免費入場，並加碼推出「早鳥入場禮」。展期四天中，每日前168名入場民眾皆可獲得100元購物券，可於展場攤位直接折抵消費。每日限量、送完為止，讓民眾一進場就能立即享有最實在的回饋，成為今年年底最超值、最值得期待的逛展首選。

今年展期同步結合台中購物節，推出最受民眾期待的「集章抽大獎」活動，凡於展館內集滿6個指定章點即可參加抽獎，有機會把125cc機車直接騎回家。現場消費者更可同步登入台中購物節App，享受5倍回饋加碼，活動期間天天都有機會成為幸運得主。

此外，台中購物節每周還將抽出10萬元現金，讓民眾在逛展、購物、體驗之餘，感受最直接及最有感的城市回饋。

台中市經濟發展局副局長林敏棋表示，希望在歲末時節，透過展覽與購物節的雙重加碼，帶給市民最實在、最有感的好康回饋，讓大家在歡樂氛圍中，盡情享受台中最熱鬧的年度城市盛典。

今年的展會還有一大亮點，就是現場集結超過300個特色攤位，涵蓋食衣住行多元產業，是年底最全面的生活採購盛會。

「台灣茶酒咖啡×伴手禮專區」精選全台茶葉、酒品、精品咖啡與年節禮盒，讓民眾能一次備齊送禮與自用首選，喝好茶、品好味，展現台灣最迷人的生活品味。

「居家佈置×家電生活專區」展出多款居家選物與人氣家電，是汰舊換新、打造新氣象、迎接新春的最佳時機。「機車年終特惠專區」由台中市機車公會理事長余瑞麟領軍參展，推出熱門車款與年度最大獎項，吸引許多車迷與家庭族群前來試乘選購。

另外，展期間天天都有美食活動與特色聯名亮點，從在地小吃到創意餐飲，讓逛展變成一場味蕾探險。多元的品項與豐富的體驗活動，讓民眾能在展場中一次滿足所有採購與娛樂的需求，打造最貼近生活的年度幸福市集。

值得注意的是，本次特別邀請台中市的姊妹市—日本宮崎縣代表團跨海來台，以最道地的日本地方風土，帶來「宮崎物產展」及深受親子歡迎的木育(木工)DIY體驗。民眾可在展場中近距離接觸木育生活用品、日本地方工藝與特色物產，從質樸木材的溫度到精緻手作的細節，全面感受宮崎縣獨有的生活文化魅力。

主辦單位表示，此次交流不僅深化兩地友好情誼，也讓台中民眾能在展覽中體驗到原汁原味的日本風情，成為本屆活動最受矚目的國際亮點之一。

另外，第二屆「未來空間競賽作品展」與「魯班座具設計展」，於今年再度匯聚眾多新銳創意團隊，以突破傳統框架的原型作品，呈現令人驚艷的空間想像。兩大展區透過跨域整合，展現未來住宅、都市生活與創新美學的多元可能，讓民眾在逛展過程中，實際感受未來城市生活的樣貌與前瞻趨勢。

本次展會全程於舒適的室內展館舉行，民眾可在涼爽環境中輕鬆採買、體驗木育DIY、試吃伴手禮、參加多重抽獎，從美學、設計到美食娛樂一次滿足，徹底體現「買得省、抽得爽、逛得開心」的年度幸福盛會。

為吸引更多民眾親臨現場參與，本次活動特別推出「每日限量打卡禮」，凡於展覽期間，每天前100名完成現場打卡、按讚，並公開分享貼文的民眾，即可免費獲得一盆精美小盆栽。

中華民國室內裝修品保協會理事長莊燈泰說，百業生活購物節透過多元產業與全民消費的結合，不僅展現了生活美學與優質選品的力量，也成功打造讓民眾能近距離體驗品牌、貼近產業、享受生活的共享平台。「此次活動特別增設的打卡贈禮，希望能讓大家在逛展時多一份驚喜，也象徵我們持續推動美好生活、友善空間的理念」。