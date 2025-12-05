鹹粥嬤孫被騙出國疑涉詐 在大陸關1年遣返喊「再也不敢出國」
彰化縣伸港鄉19歲黃姓男子前年3月疑似被騙到泰國再入境寮國從事詐騙工作，最後被中國大陸警方逮捕拘禁在山西，前天透過小三通遣返金門。黃男今天傍晚從金門回到彰化家團聚，等待多時的阿嬤備好烘爐、豬腳麵線，為孫子「過火」去霉，黃男一看將他帶大的阿嬤，馬上緊緊抱住，他說「現在我也不敢再出國了。」
黃男的阿嬤過去賣鹹粥苦籌贖金而引發全國關切，黃男前天與其他台籍詐欺案嫌犯被從中國大陸遣返至金門，總算結束近2年的海外惡夢，鹹粥嬤看到孫子平安歸來，不斷撫摸他的背，口中念念有詞。
黃男說，當初朋友介紹泰國有合法高薪工作可做，他因此前往泰國，對方出機票錢，結果出國後才發現跟自己想的不一樣，一下飛機隨後就被騙前往寮國，被迫從事詐騙，詐團成員有11人，他根本沒賺到錢，「沒有績效還會被毆打，想回家也回不來，每天都害怕」，「那邊環境不是人住的，害怕自己命喪異鄉」。
彰化縣議員賴清美今天前往鹹粥阿嬤家關心，她指出，老婦人靠著賣鹹粥將孫子拉拔長大，家庭經濟狀況辛苦，黃男前年3月原本只是準備簡單行李，跟家人說要出去走走找朋友，卻從此聯絡不到人，生死未卜，如今能重逢，一家人都很感謝各界的幫助。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言