快訊

鹹粥嬤金孫被騙出國涉詐 在大陸關1年遣返喊「再也不敢出國」

執行副總統交管勤務 宜蘭24歲員警遭貨車衝撞「臟器外露」命危搶救中

世紀、斐成、萬年清發布公告 8日同步暫停交易

鹹粥嬤孫被騙出國疑涉詐 在大陸關1年遣返喊「再也不敢出國」

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導

彰化縣伸港鄉19歲黃姓男子前年3月疑似被騙到泰國再入境寮國從事詐騙工作，最後被中國大陸警方逮捕拘禁在山西，前天透過小三通遣返金門。黃男今天傍晚從金門回到彰化家團聚，等待多時的阿嬤備好烘爐、豬腳麵線，為孫子「過火」去霉，黃男一看將他帶大的阿嬤，馬上緊緊抱住，他說「現在我也不敢再出國了。」

黃男的阿嬤過去賣鹹粥苦籌贖金而引發全國關切，黃男前天與其他台籍詐欺案嫌犯被從中國大陸遣返至金門，總算結束近2年的海外惡夢，鹹粥嬤看到孫子平安歸來，不斷撫摸他的背，口中念念有詞。

黃男說，當初朋友介紹泰國有合法高薪工作可做，他因此前往泰國，對方出機票錢，結果出國後才發現跟自己想的不一樣，一下飛機隨後就被騙前往寮國，被迫從事詐騙，詐團成員有11人，他根本沒賺到錢，「沒有績效還會被毆打，想回家也回不來，每天都害怕」，「那邊環境不是人住的，害怕自己命喪異鄉」。

彰化縣議員賴清美今天前往鹹粥阿嬤家關心，她指出，老婦人靠著賣鹹粥將孫子拉拔長大，家庭經濟狀況辛苦，黃男前年3月原本只是準備簡單行李，跟家人說要出去走走找朋友，卻從此聯絡不到人，生死未卜，如今能重逢，一家人都很感謝各界的幫助。

彰化縣伸港鄉黃姓男子前年3月疑似移被騙到泰國再入境寮國，從事詐騙工作，最後被中國警方逮捕拘禁在山西，前天透過小三通遣返金門，今天傍晚從金門回到彰化家團聚。圖／彰化縣議員賴清美提供
彰化縣伸港鄉黃姓男子前年3月疑似移被騙到泰國再入境寮國，從事詐騙工作，最後被中國警方逮捕拘禁在山西，前天透過小三通遣返金門，今天傍晚從金門回到彰化家團聚。圖／彰化縣議員賴清美提供
彰化縣伸港鄉黃姓男子前年3月疑似移被騙到泰國再入境寮國，從事詐騙工作，最後被中國警方逮捕拘禁在山西，前天透過小三通遣返金門，今天傍晚從金門回到彰化家團聚。圖／彰化縣議員賴清美提供
彰化縣伸港鄉黃姓男子前年3月疑似移被騙到泰國再入境寮國，從事詐騙工作，最後被中國警方逮捕拘禁在山西，前天透過小三通遣返金門，今天傍晚從金門回到彰化家團聚。圖／彰化縣議員賴清美提供

阿嬤 金門 泰國 詐騙 小三通

延伸閱讀

孫疑涉詐騙失聯近2年被遣返金門 鹹粥嬤煎熬兩年「準備烘爐去霉」

大陸晚間再遣返三名台灣涉詐嫌犯 刑事局松山機場緊急接人

陸無預警遣返詐欺犯到金門？ 陸委會稱有「事先通報」但非按固定管道

獨／昨10人扔回來又丟3人 3通緝犯今欲搭小三通遣返回金門遭拒收

相關新聞

鹹粥嬤孫被騙出國疑涉詐 在大陸關1年遣返喊「再也不敢出國」

彰化縣伸港鄉19歲黃姓男子前年3月疑似被騙到泰國再入境寮國從事詐騙工作，最後被中國大陸警方逮捕拘禁在山西，前天透過小三通...

工業區啟用後周邊道路從沒修 彰化芳苑鄉全面開工改善

彰化縣芳苑鄉許多道路老舊失修，鄉公所今下午到預定施工路段舉辦工程說明會，鄉長林保玲與當地民眾交流，芳苑工業區附近居民反映...

台中明年交通違規罰鍰編列逾23億 議員要求刪減：勿以開罰治理

台中市政府編列明年度總預算，其中交通事件裁決處編列的罰金罰鍰與怠金收入為23.42億元。議員指出，今年上半年的實際罰鍰收...

社頭織襪芭樂觀光節12日登場 藝人一連唱3天

彰化縣社頭織襪芭樂觀光節將於12月12日到14日一連3天在社頭果菜市場登場，民眾可來買織襪、吃芭樂，還有稻草創意裝置藝術...

925萬顆電池成不定時炸彈？豐原人圍市府轟滾出去 業者說話了

逾百名台中豐原反儲能自救會、翁社里居民今到市府拉白布條，憂心盛日儲能科技將在當地設置大型電力儲能場有925萬顆鋰電池將成...

台中「星燃計畫」3個月減重競賽落幕 冠軍突破瓶頸狂瘦35.3公斤

台中市政府舉辦「2025台中星燃計畫：終結超重挑戰」，今天發布成果，宣布為期3個月的健康競賽落幕。活動吸引2萬7786人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。