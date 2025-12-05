快訊

工業區啟用後周邊道路從沒修 彰化芳苑鄉全面開工改善

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣芳苑鄉公所今舉辦說明會，將整修9村、兩萬多公尺道理。記者簡慧珍／攝影
彰化縣芳苑鄉公所今舉辦說明會，將整修9村、兩萬多公尺道理。記者簡慧珍／攝影

彰化縣芳苑鄉許多道路老舊失修，鄉公所今下午到預定施工路段舉辦工程說明會，鄉長林保玲與當地民眾交流，芳苑工業區附近居民反映，多條產業道路自從工業區啟用迄今從未修繕，早已破損不堪，林保玲當場回應已爭取800萬元整修。

芳苑鄉公所三合村芳苑工業區產業道路邊舉辦工程說明會，林保玲表示，鄉公所爭取經費辦理芳苑鄉南部地區道路品質提升計畫、芳苑鄉中部地區道路品質提升計畫，合計1926萬元，改善9村、2萬7665公尺道路。

林保玲進一步說明，南部地區計畫經費約1062萬元，針對頂廍村、後寮村、新街村、路平村、三合村等五村重點改善破損道路共1萬4941公尺，將分6個工區施工；中部地區計畫經費約864萬元涵蓋王功村、興仁村、新生村、文津村、三合村等五村，全長1萬2724公尺，將分7個工區動工，希望徹底改善多年來困擾鄉民的道路積水、路面凹凸不平、狹窄會車不便等路況問題。

有民眾反映芳苑工業區1982年開發啟用，周邊多條道路從未整修，路況很不理想。林保玲說，工業區周邊道路的地目是工業區住宅用地，歸屬經濟部管理，鄉公所過去無從置喙，這次向國土署申請獲准撥款800萬元修善。

林保玲又說，芳苑鄉是農業鄉，大多數道路長期被重型農務機具輾壓、路況不良，這次分區施工，中央同意最遲明年3月底完工，但鄉公所為讓鄉民早日通行，將全力督促趕工在明年春節前甚至今年底前完工，提升區域交通路網品質。

國土署 鄉長

