台中交通違規編列23億元 議員籲勿用開罰治理

中央社／ 台中5日電

台中市政府115年度交通事件裁決處編列罰金、罰緩與怠金收入23.41億元。今年上半年實際罰鍰收入降為9.4億元，議員認為違規數下降，要求刪減明年交通罰款歲入，勿用開罰治理交通。

台中市議會今天召開定期會審議明年度總預算。民進黨籍市議員張芬郁表示，審計處統計資料，114年上半年交通事件罰款及賠償收入新台幣9.4億元，較原預估的11.74億元減少約20%，顯示違規件數明顯下降，市府仍提高罰鍰歲入預估，與實際狀況不符，變相鼓勵舉發單位拚業績。

民進黨籍市議員林德宇提到，交通罰單多產生市民抱怨，包括騎樓停車、測速取締的問題。今年1至10月，測速照相就開出21萬件罰單，建議警察局調整測速照相，應從道安狀況考量，而非以警方執法為目的。

國民黨籍市議員陳政顯則要求，市府要檢討騎樓停車、測速照相與標線等交通設施。國民黨市議員劉士州認為，許多民眾把車暫停在家門口卻收到罰單，要求警方開單時應先警告勸導。

交通局長葉昭甫答詢，23.41億元的交通罰款是基於過去的資料推估，在六都中不算特別高。騎樓禁止停放汽車是因為中央母法規定，非地方修改自治條例能夠開放，會檢討各項開罰機制，在交通治理以及符合法規與民眾觀感間取得平衡。

議員 測速 罰款

