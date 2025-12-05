台中明年交通違規罰鍰編列逾23億 議員要求刪減：勿以開罰治理

台中市政府編列明年度總預算，其中交通事件裁決處編列的罰金罰鍰與怠金收入為23.42億元。議員指出，今年上半年的實際罰鍰收入已降為9.4億元，說明市民違規數下降，要求刪減明年的交通罰款歲入，勿用開罰治理交通；交通局承諾，會檢討各項開罰機制。

台中市議會今天聯席審查明年度總預算交通地政與教育文化部分。民進黨籍議員張芬郁指出，交通局編列明年的交通罰款歲入23.41億元，與去年編列的今年預算23.49億元相比，僅減少819萬元；然而根據審計處資料，台中市今年上半年交通事件罰款僅9.4億元，較原預估值少約20%。

張芬郁認為，違規件數下降意味著民眾的守法意識提升，大家都想辦法不要違規，交通局仍在明年度編列如此高的罰款歲入，是想把市民當成提款機；現行有很多「違規陷阱」，包含騎樓停車、標線反覆塗改等等，更是變相鼓勵檢舉達人或舉發單位。

張芬郁表示，交通罰款如果無法實際改善交通環境，編列23.41億元歲入就沒有意義，應該全數刪除，市府不該以開罰治理交通，應該優先完善道路設計、標線規畫等等。

民進黨議員林德宇也說，交通罰單多到引起民怨，騎樓停車、測速取締等等，以測速照相開罰案件來說，今年1到10月就開出21萬件罰單，排在六都第三，建議警察局調整測速照相，從整體道安狀況考量，而非以警方執法為目的，要求刪除10億元交通罰款收入。

國民黨議員陳政顯認為，交通罰款收入編了就編了，沒有刪減的必要，但市府的確要好好檢討騎樓停車、測速照相與標線等交通設施。同黨議員劉士州也指出，不少民眾把車暫停在家門口卻收到罰單，要求警方開單時應先警告勸導。

交通局長葉昭甫表示，23.41億元的交通罰款在六都並不算特別高，也是基於過去的資料推估，此外騎樓禁止停放汽車是因為中央母法規定，非地方修改自治條例能夠開放；交通局會檢討各項開罰機制，儘可能在交通治理、符合法規與民眾觀感間取得平衡。警察局長吳敬田也說，會和交通局協調。