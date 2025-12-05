快訊

社頭織襪芭樂觀光節12日登場 藝人一連唱3天

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
社頭織襪芭樂觀光節將登場，杜鵑花大道有稻草創意裝置藝術可拍照。記者林宛諭／攝影
社頭織襪芭樂觀光節將登場，杜鵑花大道有稻草創意裝置藝術可拍照。記者林宛諭／攝影

彰化縣社頭織襪芭樂觀光節將於12月12日到14日一連3天在社頭果菜市場登場，民眾可來買織襪、吃芭樂，還有稻草創意裝置藝術，以往每年織襪芭樂節都會造成員集路交通大打結，因此公所也安排免費接駁車串連各景點。

社頭鄉長蕭浚二今天在社頭鄉杜鵑花大道花海園區主持織襪芭樂觀光節宣傳會，與會者還有鄉代會主席陳慶福、彰化縣府農業處長郭至善、社頭農會總幹事蕭良珍等地方人士一起為活動行銷宣傳。

蕭浚二表示，今年擴大舉辦「彰化社頭織襪芭樂觀光節」系列活動，在鄉內杜鵑花大道（忠義路）規劃花海、稻草創意裝置藝術及大型氣偶，今年更與「懶散兔＆啾先生」合作，獲得授權有超級卡哇伊氣偶，將和其他氣偶同步展出，一起萌翻造訪社頭的遊客們；而在社頭火車站前也懸掛彩繪燈籠，一路綿延約1公里，社頭公有零售市場旁設置2025台灣燈會副燈「福耀蛟龍」及數座造型花燈，安排免費接駁車串聯活動會場及各景點，火車站前更可租借MOOVO電動輔助自行車，讓遊客們可以自由選擇喜愛的方式輕鬆暢遊社頭。

每年都會湧入大批外地民眾前來買織襪，今年還有「用愛心兌好襪」活動，只要憑11、12月發票2張即可兌換社頭好襪一雙，在活動會場或鄉內各景點拍照打卡，可再兌換一雙，限量好襪，送完為止。

活動也行銷在地芭樂及農特產品，還有古早味米苔目、限量芭樂創意料理免費品嘗，今年花海開花期將延後到明年元旦後，屆時花海接力到農曆年前，現在可以去拍稻草裝置藝術。

活動將於13日上午10時舉行開幕式，一連三天晚間在社頭果菜市場、社頭火車站及忠義路杜鵑花大道等地都有藝人輪番上陣，包含蕭煌奇、張秀卿、曾瑋中、曾心梅、陳孟賢、陳衣宸、蕭金丹、當紅樂團芒果醬和麋先生等知名歌手表演，還有摸彩活動。

社頭織襪芭樂觀光節將於12月12日到14日一連3天在社頭果菜市場登場，今天舉行宣傳會。記者林宛諭／攝影
社頭織襪芭樂觀光節將於12月12日到14日一連3天在社頭果菜市場登場，今天舉行宣傳會。記者林宛諭／攝影

社頭織襪芭樂觀光節將登場，每年都會湧入大批外地民眾前來買好襪。記者林宛諭／攝影
社頭織襪芭樂觀光節將登場，每年都會湧入大批外地民眾前來買好襪。記者林宛諭／攝影

社頭織襪芭樂觀光節將登場，12日起一連三天晚間都有藝人輪番上陣表演。圖／社頭公所提供
社頭織襪芭樂觀光節將登場，12日起一連三天晚間都有藝人輪番上陣表演。圖／社頭公所提供

社頭織襪芭樂觀光節將登場，杜鵑花大道有稻草創意裝置藝術可拍照。記者林宛諭／攝影
社頭織襪芭樂觀光節將登場，杜鵑花大道有稻草創意裝置藝術可拍照。記者林宛諭／攝影

火車站 杜鵑花 社頭鄉

相關新聞

台中明年交通違規罰鍰編列逾23億 議員要求刪減：勿以開罰治理

台中市政府編列明年度總預算，其中交通事件裁決處編列的罰金罰鍰與怠金收入為23.42億元。議員指出，今年上半年的實際罰鍰收...

925萬顆電池成不定時炸彈？豐原人圍市府轟滾出去 業者說話了

逾百名台中豐原反儲能自救會、翁社里居民今到市府拉白布條，憂心盛日儲能科技將在當地設置大型電力儲能場有925萬顆鋰電池將成...

社頭織襪芭樂觀光節12日登場 藝人一連唱3天

彰化縣社頭織襪芭樂觀光節將於12月12日到14日一連3天在社頭果菜市場登場，民眾可來買織襪、吃芭樂，還有稻草創意裝置藝術...

台中「星燃計畫」3個月減重競賽落幕 冠軍突破瓶頸狂瘦35.3公斤

台中市政府舉辦「2025台中星燃計畫：終結超重挑戰」，今天發布成果，宣布為期3個月的健康競賽落幕。活動吸引2萬7786人...

影／上百人到台中市府抗議 要求儲能廠退出住宅區

盛日儲能科技公司以工廠附屬施設名義，規畫在在台中市豐原區翁社里興建儲能場，方便翁子變電所用電調度，不過當地民眾擔憂若日後...

南投首件國土計畫法鄉村地區規畫案上路 牽動六成非都市土地發展

南投市首件依國土計畫法推動的鄉村地區整體規畫正式啟動，將決定未來10至20年土地利用、基礎建設及生活樣貌。規畫涵蓋全市逾...

