925萬顆電池成不定時炸彈？豐原人圍市府轟滾出去 業者說話了
逾百名台中豐原反儲能自救會、翁社里居民今到市府拉白布條，憂心盛日儲能科技將在當地設置大型電力儲能場有925萬顆鋰電池將成「不定時炸彈」，高喊「立即停工、全案撤回、儲能滾出去！」盛日儲能科技說明，本案採用磷酸鋰鐵電池成品，且24小時吹冷氣，經台電並聯審查通過，將持續與居民溝通。
「我們的家園，正被高危儲能場逼進風險深淵！」反儲能自救會長張文忠指控，盛日儲能科技以工廠附屬設施名義，在貼住宅、貼鐵路、貼變電所的位置，將設置108貨櫃、925萬顆鋰電池的大型電力儲能場，只要有一顆電池熱失控，恐連鎖效應，可能全面引爆，希望這處嫌惡設施立即停工。
自救會說明，為了保衛家園，今發動居民到市府抗議行動，向市長盧秀燕遞交陳情函，提出三訴求，一、立即停止儲能場設置；二、要求台中市政府啟動風險評估和公開設明會；三、請台中市政府要求中央提出替代方案。
台中市政府由經發局主任林貞慧接收陳情書，並表達將轉交中央單位經濟部能源署。
盛日儲能科技表示，尊重鄉親意見，本案基地為「甲種工業用地」，其設備選型、場域條件、設計規範、消防系統與電池種類，均依台灣現行法規、主管機關審查要求及國際安全標準規畫。
盛日儲能科技說明，本案採24小時專業人員駐場監控，並且以攝氏25度恆溫、24小時吹冷氣，系統具溫度、煙霧、電流與多重安全偵測機制，電池種類為磷酸鋰鐵（LFP）電池，已通過UL9540A 國際防延燒測試認證，其安全標準遠高於一般儲能或工業用電設備，將持續與案場周邊居民逐戶溝通。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言