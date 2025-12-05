台中「星燃計畫」3個月減重競賽落幕 冠軍突破瓶頸狂瘦35.3公斤

快訊

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
台中市政府舉辦「2025台中星燃計畫：終結超重挑戰」，為期3個月的減重挑戰，今天公布結果，個人組冠軍狂瘦35.3公斤，團體組冠軍則一起瘦了73.6公斤。圖／台中市政府提供
台中市政府舉辦「2025台中星燃計畫：終結超重挑戰」，今天發布成果，宣布為期3個月的健康競賽落幕。活動吸引2萬7786人報名，等於每100名市民就有1人響應，最後超過8000人成功達標，累積共減重4.5萬公斤，個人組冠軍更是狂瘦35.3公斤。

台中市長盧秀燕表示，本次計畫透過飲食建議、運動安排及健康管理，以循序漸進方式協助參加者提升成功率，報名踴躍程度超乎預期，成果也讓城市更輕盈、充滿活力。盧指出，衛生局長曾梓展與副市長鄭照新都參與這次計畫，減重不易，成功與否都值得肯定，最重要的是持續為健康努力。

衛生局指出，星燃計畫總獎金120萬元，成功激勵市民挑戰自我。個人組冠軍減去35.3公斤勇奪第一，職場團體組由「為著十萬元」奪冠，團隊總減重73.6公斤；衛生局強調，這些成果來自市府整合營養諮詢、運動中心課程及醫療院所衛教等多元資源，協助市民建立正確且可持續的減重模式。

多名得獎者分享參與心得，個人組季軍許先生表示，以往嘗試各種偏方未能成功，這次透過原型食物、高蛋白飲食與每天3000毫升飲水，搭配網友建立的支持社群，終於突破瓶頸；他坦言，正是看到其他參加者持續努力，讓自己在疲憊與挫折時也不輕言放棄。

團體組冠軍代表謝先生則提到，合作醫療院所開辦的減脂班提供正確知識，加上團隊彼此督促，讓健康行動真正落實於日常；減重最困難的是忌口，但為了自己的健康與團隊的榮譽，成員每天比次督促、檢視飲食紀錄。

台中市長盧秀燕表示，減重不易，成功與否都值得肯定，最重要的是持續為健康努力。圖／台中市政府提供
