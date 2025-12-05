影／上百人到台中市府抗議 要求儲能廠退出住宅區

盛日儲能科技公司以工廠附屬施設名義，規畫在在台中市豐原區翁社里興建儲能場，方便翁子變電所用電調度，不過當地民眾擔憂若日後發生電系火災，恐怕會危害當地住宅區，甚至是豐原區的安全，甚至影響環境。居民不滿未做好風險評估及充份溝通，今天集結上百人前往台中市政府抗議。

四湖反風車自救會長吳連進認為，把高風險的儲能電池放在翁社里社區，925萬顆電池代來的潛在威脅，讓居民無法好好安心生活。他認為台中市政府不應該把人民身家財產的安全置之度外。