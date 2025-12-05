快訊

影／上百人到台中市府抗議 要求儲能廠退出住宅區

攝影中心／ 記者黃仲裕／台中即時報導
豐原反儲能自救會集結百餘人上午前往台中市政府廣場抗議，手舉看板抗議不滿未做好風險評估及充份溝通。記者黃仲裕／攝影
豐原反儲能自救會集結百餘人上午前往台中市政府廣場抗議，手舉看板抗議不滿未做好風險評估及充份溝通。記者黃仲裕／攝影

盛日儲能科技公司以工廠附屬施設名義，規畫在在台中市豐原區翁社里興建儲能場，方便翁子變電所用電調度，不過當地民眾擔憂若日後發生電系火災，恐怕會危害當地住宅區，甚至是豐原區的安全，甚至影響環境。居民不滿未做好風險評估及充份溝通，今天集結上百人前往台中市政府抗議。

四湖反風車自救會長吳連進認為，把高風險的儲能電池放在翁社里社區，925萬顆電池代來的潛在威脅，讓居民無法好好安心生活。他認為台中市政府不應該把人民身家財產的安全置之度外。

台中市政府經發局主任林貞慧表示，這起案子由中央核定，她會將居民陳情書轉交給經濟部能源局。另外，盛日儲能科技公司代表呂楚晧表示，施工案場屬於甲種工業用地，合法合規設備，採24小時專業人員駐場監控，電池種類為磷酸鋰鐵（LFP）電池，其熱穩定性顯著高於一般三元鋰電池，具有不易熱失控、燃點較高之特性，會再努力與當地居民溝通。

豐原反儲能自救會集結百餘人前往台中市政府廣場抗議，認為公部門未能做好風險評估。記者黃仲裕／攝影
豐原反儲能自救會集結百餘人前往台中市政府廣場抗議，認為公部門未能做好風險評估。記者黃仲裕／攝影
豐原反儲能自救會集結百餘人前往台中市政府廣場抗議，反對儲能裝置設在住宅區。記者黃仲裕／攝影
豐原反儲能自救會集結百餘人前往台中市政府廣場抗議，反對儲能裝置設在住宅區。記者黃仲裕／攝影

台中市 豐原 能源

